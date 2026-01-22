Ga naar de inhoud
Flink meer mensen gepakt voor rijden onder invloed

12,4 procent stijging

17
Alcoholslot (foto ANP)
Joas van Wingerden

Ondanks campagnes, controles en flinke straffen rijden nog steeds veel mensen onder (te veel) invloed. Afgelopen jaar werden er fors meer van dergelijke misdrijven geconstateerd.

Er zijn in het voorbije jaar bijna 48.000 keer bestuurders gepakt voor het rijden onder invloed. Dat is een stijging van maar liefst 12,4 procent, zo becijfert Autoverzekering.nl op basis van cijfers van de politie en het CBS. Het gaat dan om alcohol-, medicijn- en drugsgebruik achter het stuur.

De afgelopen jaren zit er een stijgende lijn in. Zo werden er tien jaar eerder nog 26.716 gevallen geregistreerd, in 2022 ging het voorbij de 43.000 en in 2025 waren het er om precies te zijn 47.870. De meeste van deze misdrijven werden geconstateerd in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

