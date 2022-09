Ferrari SP51 is nieuwe hyperexclusieve roadster

Zit er in het uitgebreide modellengamma van Ferrari niets van je gading? Dan hoef je heus niet direct de Ferrari-showroom uit te rennen. Onder de noemer Special Projects bouwt Ferrari namelijk maar wat graag een unieke auto die wel naar je tevredenheid is. Dit is de nieuwste creatie van Ferrari Special Projects: de SP51.

De Ferrari SP51 is een uniek model. In letterlijke zin, er is er namelijk maar één van. De SP51 is in opdracht van een klant door Ferrari gemaakt en deelt zijn basis met de 812 GTS, al is het veel meer dan een 812 GTS met een aangepaste bumper.

In het Ferrari Syling Centre heeft ontwerper Flavia Manzoni zich namelijk behoorlijk uitgeleefd. De SP51 heeft een front dat sterk afwijkt van dat van de 812 GTS. We zien Roma-achtige koplampen, een aangepaste motorkap met inzetstukken en een compleet andere bumper. Op de voorschermen nemen we inzetstukken waar, onderaan de flanken zitten brede skirts en de bulten die visuele verlengstukken van de hoofdsteunen zijn, zijn middels een brug met elkaar verbonden. Ook achterop wijkt de SP51 sterk af van de auto waar hij zijn basis mee deelt. De SP51 heeft onder meer eigen achterlichten en een veel sterker aangezette achterbumper. Dicht kan hij overigens niet en ook daarmee slaat de SP51 net even een andere weg in dan de open 812's. De blauw-witte strepen die over de gehele lengte van de auto lopen, zijn een verwijzing naar de Ferrari 410 S uit 1955.

Over de techniek van de SP51 doet Ferrari geen uitspraken en dus gaan we er vooralsnog van uit dat in de lange neus dezelfde 6.5 V12 ligt als in de 812 GTS. Die twaalfcilinder is in de 812 GTS goed voor 800 pk en 718 Nm. Zoals gezegd bestaat er van de SP51 slechts één exemplaar. De kans dat je hem in Europa tegen het lijf loopt is ook nog eens nihil. De Ferrari SP51 is gemaakt in opdracht van een Taiwanese klant en het zit er dus dik in - als hij al niet in een opslag verdwijnt - dat hij in Europa zelden tot nooit op de weg te zien zal zijn.