Ferrari 812 GTS uitgebouwd door Novitec

Voor sommige mensen is het nooit genoeg. Zo zijn er altijd klanten te vinden voor supercars die uiterlijk zowel als technisch door tuners onderhanden genomen zijn. Kijk maar eens naar deze Ferrari 812 GTS die door tuner Novitec is aangepakt.

N-Largo is de naam die tuner Novitec geeft aan zijn creaties die voorzien zijn van een heftige bodykit. De Ferrari 812 GTS N-Largo die Novitec nu presenteert is dan ook van meer voorzien dan alleen wat extra lipjes en spoilerrandjes. De 812 GTS N-Largo is namelijk een intense 2,11 meter breed. De open variant van de Ferrari 812 krijgt daarnaast ook nog een bonk extra spierkracht geïnjecteerd, al kenden we die vermogensupgrade al van de niet-N-Largo-variant.

In de reguliere 812 GTS heb je met de 800 pk en 718 Nm uit de 6.5 V12 al een bonk oerkracht tot je beschikking, maar Novitecss variant gaat daar met 840 pk en 751 Nm nog even dik overheen. Het extra vermogen is met name afkomstig uit een aangepast uitlaatsysteem. Het gevaarte dendert in al zijn potsierlijkheid in 2,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h en haalt een topsnelheid van 345 km/h. Het origineel heeft voor de 0-100-sprint 3 seconden nodig. Alle uiterlijke extraatjes van de tot 18 stuks gelimiteerde 812 GTS N-Largo zijn overigens uit koolstofvezel vervaardigd. Novitec zet de 812 GTS op speciale wielen die voor 21- en achter 22-inch groot zijn en geeft aan dat de auto tot 3,5 centimeter dichter tegen het asfalt te drukken is. Wie het wil, kan ook het binnenste van de 812 GTS helemaal naar eigen smaak laten aanpassen.

Gevalletje 'wansmaak is ook smaak', of toch een geslaagde creatie? Laat het ons weten in de reacties!