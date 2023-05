Ferrari 812 kost nu tot ruim €700.000

Een nieuwe dag, een nieuwe set prijzen van Ferrari. Na de prijzen van de Ferrari 296 GTS, Portofino M en Roma Spider kan AutoWeek je nu de nieuwe prijzen van de 812 vertellen. De Ferrari 812 is er in drie smaken waarvan de duurste voor meer dan €700.000 in de orderboeken staat.

De gemiddelde sterveling kan een nieuwe Ferrari alleen tijdens de nachtelijke uren in dromenland aanschaffen. De Ferrari Portofino M is met zijn nieuwe Nederlandse vanafprijs van ruim €275.000 het minst onbereikbare model van de Italianen. Direct erboven staan de Roma en Roma Spider waarvan die laatste al een investering van ruim 3 ton van je vraagt. Liever een sportievere tweezitter? Kan ook, al ben je dan direct aangewezen op de nog duurdere F8's of 296 GTB en GTS. Ferrari heeft nu de prijskaartjes van de 812 herzien en AutoWeek kan exclusief melden welke bedragen daar op staan geschreven.

De Ferrari 812 is er in Nederland in drie smaken. Hij is er als 812 GTS - met targadak - én als machtige Competizione. Die Ferrari 812 Competizione is er in dichte vorm en als semi-open 812 Competizione A. Voor de 812 GTS met 800 pk en 718 Nm sterke 6.5 V12 vraagt Ferrari €472.293, ruim 24 mille meer dan eerder. Voor de hardcore 812 Competizione met tot 830 pk opgeschroefde twaalfcilinder moet je aanzienlijk dieper in de buidel tasten. Ferrari wil er namelijk minimaal €623.667 voor op zijn rekening zien. Maar het kan nog gekker. Voor de opengewerkte Ferrari 812 Competizione A tik je in Nederland namelijk €710.440 af. Daarmee bedraagt het prijsverschil tussen de duurste en minst dure Ferrari 812 maar liefst €238.000. Daar kun je dus een 812 GTS én een Aston Martin Vantage, Audi R8, Bentley Bentayga, Flying Spur, BMW M8, Lexus LC of Range Rover voor aanschaffen.