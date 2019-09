Ferrari 812 GTS breekt los!

Vannacht beleefde de F8 Spider zijn digitale debuut, maar dat is zoals inmiddels bekend niet de enige open Ferrari waar de heren en dames in Maranello de afgelopen periode hard aan hebben gewerkt. We heten welkom: de 812 GTS.

Deze hagelnieuwe 812 GTS is de opengewerkte versie van de in 2017 aan het daglicht voorgestelde 812 Superfast, op zijn beurt de opvolger van de F12 Berlinetta. Het grote nieuws zit hem bij deze 812 GTS niet alleen in zijn dakconstructie, maar ook in het feit dat deze nieuwe Italiaan 'gewoon' in serieproductie gaat. Daarmee komt -ie, in tegenstelling tot vorige open Ferrari's met voorin geplaatste V12 als de 550 Barchetta Pininfarina, Superamericana en SA Aperta dus niet alleen in een gelimiteerde oplage op de markt.

Net als de vannacht gepresenteerde F8 Spider heeft de 812 GTS een elektrisch bedienbaar dak dat zich tot een snelheid van 45 km/h in 14 tellen laat openen of sluiten. Ferrari gaat er prat op dat de interieurruimte niet wordt aangetast door deze toevoeging. De 812 GTS heeft een elektrisch bedienbare en opvallend rechtop staande achterruit die, als het dak is weggeklapt, fungeert als windscherm.

Op technisch vlak is de 812 GTS 'gewoon' een 812 Superfast en dat betekent dat ook de neus van deze open versie wordt opgevuld door een machtige 6,5-liter V12 die 800 pk en 718 Nm levert. Die waarden zijn genoeg om de 1.600 kilo wegende nieuwkomer in minder dan 3 tellen naar 100 km/h te lanceren. In 8,2 seconden staat de snelheidsmeter op 200 km/h en dat is evenals als de topsnelheid van 'meer dan 340 km/h' zeer indrukwekkend. Schakelen gaat in alle gevallen met een met F1-techniek doorspekte zeventraps automaat met dubbele koppeling. De bagageruimte van de 4,7 meter lange, 1,97 meter brede en slechts 1,28 meter hoge 812 GTS meet 210 liter.

Ferrari geeft verder aan dat het gesleuteld heeft aan de akoestiek van het uitlaatsysteem. Het gejank van de krachtcentrale moet in zowel dichte als in open toestand dan ook altijd indruk maken. Het grootste designverschil ten opzichte van de 812 Superfast vinden we aan de achterzijde, waar Ferrari een achterdek heeft geplaatst met twee 'bulten'. Ferrari verklaart dat de wijze waarop de onderzijde, de achterspoiler en de diffuser zijn gevormd de 812 GTS onderaan de streep net zoveel downforce geeft als de 812 Superfast.