Ferrari 812 GTS volgens Mansory

Met de Ferrari 812 GTS heeft Ferrari eindelijk weer eens een cabrio met V12 in huis die níet in een super-gelimiteerde oplage wordt gebouwd. Dat betekent voor tuners meer kansen om zich eraan te vergrijpen en dat laat Mansory zich geen twee keer zeggen.

Mansory kennen we als een weinig subtiele speler in de wereld van tuning en styling. Hoewel de reacties op de Duitse tuner onder het normale publiek vrijwel uitsluitend negatief lijken te zijn, doet Mansory bij zijn steenrijke doelgroep goede zaken.

De laatste toevoeging aan het indrukwekkende portfolio heet Mansory Stallone GTS. Het is de open versie van de ‘normale’ Mansory Stallone, die weer het minder subtiele broertje is van de Mansory-812 die we eerder op deze site lieten zien. De Mansory Stallone GTS is natuurlijk niets meer of minder dan een stevig verbouwde Ferrari 812 GTS.

Mansory zelf spreekt liever van ‘fully refined’, maar dat laat zich moeilijk rijmen met wat het oog ziet. We zien een Ferrari met een carbon achtervleugel die zelfs de makers van de Fast and Furious-filmreeks ietwat overdreven zouden vinden. Ook elders is de auto behangen met plakken carbon en uiteraard zijn er grote wielen en felgekleurde remklauwen. Het interieur van het getoonde demo-exemplaar is geheel met felblauw leer bekleed, al kan de Mansory-klant dat uiteraard helemaal naar wens invullen.

Het blijft niet bij uiterlijk vertoon, want een Stallone is ook daadwerkelijk nóg sneller dan het origineel. Wie 812 pk toch echt te weinig vindt, kan zich hier verheugen met 830 stuks. Het koppel komt op 740 Nm en de 0-100-tijd daalt van ‘minder dan 3 seconden’ naar 2,8 seconden. Dat lijkt ons min of meer hetzelfde, maar in deze contreien zijn de marges minimaal. De top? 345 km/h. Toch knap, met zo’n boekenplank achterop.

Wie het allemaal iets subtieler wil aanpakken met zijn 812 GTS, kan trouwens ook al bij Novitec terecht.