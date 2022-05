Ferrari SF90 als krankzinnige F9XX met 1.100 pk

Wie door zijn supercarvrienden schamper wordt aangekeken om zijn Ferrari SF90 kan bij Ferrari nog niet aankloppen voor een extra intense XX-variant. Van voorganger Enzo bestond een dergelijke variant wel en ook de 599 en LaFerrari kregen een heftige XX-smaak toebedeeld waarmee je de openbare weg niet op mocht. Tuner Mansory neemt het heft in eigen handen en trekt het doek van de Mansory F9XX.

Een SF90 Stradale of Spider heeft normaliter een 780 pk sterke 3.9 V8 die bijval krijgt van een elektromotor. De plug-in hybride is onderaan de streep goed voor 1.000 pk, maar deze F9XX gaat daar met 1.100 pk en 980 Nm nog even overheen. Het heftig gevleugelde gevaarte is in staat zich in 2,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h te lanceren. Z'n topsnelheid bedraagt maar liefst 355 km/h. De 100 extra pk's maken de F9XX slechts marginaal rapper dan een SF90 die Ferrari bij je aflevert. Fabriek-af schiet de SF90 namelijk in 2,5 seconden naar de 100 km/h, z'n topsnelheid bedraagt 340 km/h.

Op optisch vlak heeft Mansory zich in ieder geval niet ingehouden. De F9XX heeft vier in plaats van twee centrale uitlaatpijpen en rond het achterste van de SF90 heeft Mansory een enorm koolstofvezel deel met geïntegreerde achterspoiler gebouwd. De klep waar de 3.9 V8 zich onder schuilhoudt is voorzien van een gigantische koolstofvezel luchthapper. Althans, als je voor de F9XX Stradale gaat. De Spider-variant moet het zonder dat visuele extraatje doen. De auto staat op speciaal 22-inch lichtmetaal en Mansory zou zichzelf verloochenen als het niet het interieur een volledige make-over zou geven. We zien stapels gele accenten en leer in kieren en gaten waarvan Ferrari mogelijk zelf niet wist dat ze bestonden.

Welk bedrag op het prijskaartje staat geschreven meldt Mansory niet. Reken in ieder geval op een prijs waar de gewone sterveling slapeloze nachten van krijgt.