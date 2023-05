Ferrari SF90: plug-in hybride supersporter minder duur dan Purosangue

Eerder kon AutoWeek je exclusief de Nederlandse prijs van de Ferrari Purosangue vertellen. De Purosangue wordt vooral door zijn machtige 6.5 V12 getroffen door het Nederlandse bpm-monster dat geen berouw kent. De Italiaan kost in Nederland iets meer dan een half miljoen euro en is daarmee op de 812 Competizione (€623.667) en 812 Competizione A (€710.440) na de duurste exoot in de Ferrari-stal. Zelfs de krachtigste en heftigste tweezitter met plug-in hybride aandrijflijn van het merk is 'minder duur' dan de Purosangue, al is het prijsverschil zeker in deze prijsregionen verwaarloosbaar. Zijn lagere prijs heeft het SF90-duo te danken aan zijn plug-in hybride aandrijflijn met op papier lagere uitstoot.

De Ferrari SF90 Stradale staat in Nederland na een uiterst subtiele prijsverhoging van €1.427 voor €454.303 op de Nederlandse prijslijst. De open versie van die vierwielaangedreven plug-in hybride tweezitter luistert naar de naam Ferrari SF90 Spider en kost vanaf nu €495.710. De SF90's zijn net als de 296 GTB en 296 GTS uitgerust met een plug-in hybride aandrijflijn, al is het een compleet andere. Waar de 296's een 2.9 V6 achter de voorstoelen hebben, buldert er in de Ferrari's SF90 een 4.0 V8 met twee turbo's. De Ferrari SF90 heeft ongeacht de uitvoering voor twee elektromotoren en heeft ook nog eens een elektromotor in de achttraps automaat. De 296's zijn in alle gevallen achterwielaangedreven.

Het verschil in vermogen tussen de Ferrari SF90 en de 296's is dan ook aanzienlijk. Waar de Ferrari 296 GTB en GTS een systeemvermogen van 830 pk op de achterwielen loslaat, stuurt de aandrijflijn van de SF90 1.000 pk naar het asfalt. Zijn 7,9-kWh accu is goed voor een elektrisch bereik van 26 kilometer. De 296 GTB en 296 GTS hebben een 7,45-kWh accu die de tweezitters een vergelijkbare elektrische actieradius oplevert.