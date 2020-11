Dít is de Ferrari SF90 Spider!

Sinds medio vorig jaar zetelt de SF90 op de Ferrari-troon in Maranello. Net als enkele jaren geleden met de LaFerrari is de Ferrari die de scepter zwaait een plug-in hybride. De Ferrari SF90 Stradale heeft namelijk geen machtige V12 of V10, maar een geblazen 3,9-liter V8 die samen met een stel elektromotoren tot 1.000 pk kan leveren. Dat bloedsnelle stuk begerenswaardige electronica krijgt nu gezelschap van een open variant: de SF90 Spider. De elektrisch inklapbare hardtop laat zich in 14 tellen openen of sluiten.

Plug-in hybride

Net als de dichte Stradale is de Spider in elk opzicht een superlatief. Achter de stoelen ligt een net geen 4 liter grote V8 die met 780 pk en 800 Nm nog even een stuk potenter is dan de achtcilinder die in de F8 Tributo ligt. Die 780 pk afgevende machine is gekoppeld aan niet één, niet twee, maar aan drie elektromotoren die het vermogen opkrikken tot een ruggenwervelversplinterende 1.000 pk. Die bonk oerkracht is echter alleen beschikbaar in de speciale Qualify-modus. Het accupakket van de Stradale SF90 heeft een capaciteit van 7,9 kWh, goed voor een elektrische actieradius van zo'n 25 kilometer.

Bloedsnel

De SF90 Spider, die net als zijn dichte broer in het leven is geroepen om de negentigste verjaardag van de Scuderia Ferrari te vieren, heeft een achttraps automaat met dubbele koppeling. Eén van de drie elektromotoren is in de transmissie verwerkt, de overige twee krijgen elk in een voorwiel een plek. Je voelt hem al aankomen: de SF90 Spider is inderdaad een vierwielaandrijver. Die extra tractie die daardoor mogelijk wordt gemaakt, is wel nodig ook. De 1.670 kilo wegende sportwagen sprint in 2,5 tellen naar de 100 km/h. Daarmee is -ie nagenoeg zo snel als de dichte Stradale , hoewel de Spider door zijn open constructie 70 kilo meer in de schaal legt. Klik nog niet weg, er zijn namelijk meer indrukwekkende cijfers. In 7 tellen katapulteert de SF90 Spider zich naar de 200 km/h. De topsnelheid? Hou je vast. Een heftige 340 km/h. Wel moet je in elektromodus genoegen nemen met een top van 135 km/h. Het spoilerwerk van Ferrari's open vlaggenschip is bij een snelheid van 250 km/h goed voor 390 kilo neerwaartse druk.

De basis van de 4,71 meter lange, bijna 2 meter brede en slechts 1,2 meter hoge SF90 Spider is natuurlijk nagenoeg identiek aan die van de reeds bekende SF90 Stradale. Dat betekent ook dat het leeuwendeel van het chassis is opgebouwd uit koolstofvezel. Het interieur is logischerwijs ook afkomstig uit de dichte Stradale. Ook in deze kakelverse Italiaanse supersporter dus een vrij minimalistisch ogend interieur compleet met een uitgebreid digitaal instrumentarium en een aan de onderzijde afgeplat stuurwiel waarop een arsenaal aan aanraakgevoelige knoppen is gehuisvest. De bedieningshendels van de automaat zijn vormgegeven als het schakelpatroon van handgeschakelde Ferrari's, een leuk detail. Ferrari levert van de dichte SF90 een Assetto Fiorano-versie die met een wagengewicht van 1.570 kilo nog eens dertig kilo lichter is dan het origineel. Ook van de SF90 Spider komt zo'n smaak. Die extra hardcore versie heeft onder meer andere dempers, een afwijkende achterspoiler voor meer downforce en is dankzij onder meer koolstofvezel deurpanelen en een titanium uitlaatsysteem 21 kilo lichter dan de normale Ferrari SF90 Spider.

Een Nederlands prijs is nog niet bekend. De Italiaanse prijs, exclusief belastingen, ligt echter op € 473.000. Dat is zo'n tien procent meer dan de dichte SF90 Stradale er kost. De komst van de SF90 Spider vergroot Ferrari's klantenbestand verder, meldt Maranello. De fabrikant geeft aan dat bijna 50 procent van de SF90 Stradale-klanten nieuw voor het merk is.