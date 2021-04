Ferrari 812 Superfast krijgt extreme speciale versie

Het supercarhoekje van autoland is een bijzonder nisje om in te vertoeven. Het is een wereld waar 800 pk klaarblijkelijk niet voor iedereen voldoende is. Ferrari heeft sinds 2017 namelijk de 800 pk sterke 812 Superfast op de menukaart staan, een exotische delicatesse die straks zijn meerdere moet erkennen in een maar liefst 830 pk sterke speciale versie waar Ferrari alvast het exterieur van vrijgeeft.

De nog naamloze overtreffende trap van de Ferrari 812 Superfast belooft een uiterst exclusief stukje Italiaanse verwennerij te worden. Ferrari omschrijft de nieuwe variant namelijk als een auto die is bedoeld voor "[...] Ferrari's meest gepassioneerde verzamelaars en connaisseurs." De nieuwe Ferrari oogt niet alleen alsof hij z'n toeschouwer het liefst met huid en haar verslindt, ongetwijfeld klinkt hij ook zo. De 812 Superfast geeft zijn maximum vermogen bij 8.500 tpm vrij, maar de 830 pk van deze extreme variant daarvan jankt door tot de toerenteller op 9,500 tpm aangeeft. Het hoogste toerental van een straatlegale Ferrari ooit. Ferrari zegt onder meer de kleptiming van de 6.5 liter V12 te hebben aangepast en maakt ook melding van de komst van een compleet nieuw uitlaatsysteem.

Maar er is meer! Zo heeft de extra heftige versie van de 812 Superfast vierwielsturing. Daarnaast zegt Ferrari veelvuldig gebruik te hebben gemaakt van koolstofvezel om het gewicht zo ver mogelijk terug te dringen. Het lichtgewicht goedje vinden we niet alleen aan de buitenkant, maar als het goed is ook in het binnenste van de 812 Superfast terug. De 'reguliere' 812 Superfast is al in staat om in minder dan 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h te denderen. Kijk niet gek op als deze speciale gelimiteerde editie het origineel links en rechts voorbij blaast.

Vanbuiten onderscheidt de heftige 812 Superfast zich onder meer met uitbundige bumpers van zijn reeds bekende broertje, maar er is meer. Zo heeft de nieuwkomer een volledig nieuwe motorkap zonder koelopeningen naast de koplampen. De zijspiegels zijn nieuw, in de voorschermen zitten aangepaste koelopeningen en achter de achterwielen nemen we een drietal nieuwe koelsleuven waar. De lijst optische aanpassingen gaat verder met een grotere achterspoiler die de bovenkant van de achterlichten afdekt, een werkelijk immense diffuser onderaan de achterbumper én Ferrari ruilt de glazen achterklep van de 812 Superfast om voor een semi-dicht exemplaar van aluminium. Aan weerszijden van de diffuser achter plaatst Ferrari twee rechthoekige stortkokers en dus worden de twee sets dubbele uitlaatpijpen naar de prullenmand verwezen.

Op naar 5 mei!