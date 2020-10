FCA laat herstel zien in derde kwartaal

Fiat Chrysler Automobiles heeft het afgelopen kwartaal 1,2 miljard euro winst gedraaid, zo maakt het concern bekend. Dit is met name te danken aan de herstellende automarkt in Noord-Amerika. Op Maserati moet het concern vooralsnog een verlies afboeken.

FCA heeft in het derde kwartaal een winst van 1,2 miljard euro weten te boeken. Een aanzienlijke verbetering ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Toen maakte de groep immers nog 179 miljoen euro verlies. De goede cijfers zijn met name te danken aan het feit dat FCA de operationele kosten heeft weten te drukken. Ook aan advertenties heeft het concern naar eigen zeggen minder uitgegeven. Ten opzichte van 2019 is de totale omzet met 6 procent gedaald tot 25,8 miljard euro. Daarnaast zijn er wereldwijd 3 procent minder auto's verscheept. De teller voor het afgelopen kwartaal komt daarmee op 1.026.000 auto's te staan.

In de regio's Europa, Midden-Oosten en Afrika zijn de cijfers iets minder rooskleurig. Weliswaar zijn er 27.000 meer auto's verscheept, maar vanwege de ontwikkelingskosten van de elektrificatie is het verlies in deze regio met 70 miljoen euro toegenomen tot 125 miljoen euro. Waar andere autofabrikanten veelal een herstel in China laten zien, gaat dat voor FCA niet op. In Azië zijn er 10.000 minder auto's verkocht en het verlies in die regio nam toe tot 32 miljoen euro. Met een totale omzet van 570 miljoen euro speelt Azië voor FCA dan relatief gezien ook geen heel grote rol.

De toekomst

Bij FCA staat het komende jaar een belangrijke verandering op stapel: de fusie met PSA in het nieuwe bedrijf Stellantis komt eraan. Voor FCA betekent dit dat het compacte auto's kan gaan bouwen op het (e)CMP-platform van PSA. Een auto die nog wel op een zelf ontwikkeld platform blijft staan, is de onlangs onthulde Fiat 500e. Daarnaast heeft FCA in september een geheel nieuw plan op tafel gelegd voor Maserati. De kosten hiervoor maken echter dat Maserati het afgelopen kwartaal een verlies van 70 miljoen euro heeft moeten afboeken. Over de afzonderlijke prestaties van Alfa Romeo en Fiat rept het kwartaalverslag niet. Tot slot werkt Ram in Amerika aan een elektrische pick-up. FCA heeft relatief lang gewacht met het elektrificeren van het aanbod, maar het concern lijkt nu - mede door de aankomende fusie - meer met de tijd mee te gaan.