Files verwacht door begin zomervakantie regio Midden

Vrijdag begint de zomervakantie in de regio Midden en de eerste files worden rond het middaguur verwacht, waarschuwt de ANWB. Regio Noord en Zuid hadden al eerder vakantie. De meeste vertraging is er vrijdagmiddag op de wegen ten zuiden van Rotterdam, in Noord-Brabant, richting de Veluwe en op de A2/A27 van Utrecht naar het zuiden, aldus de ANWB. Ook worden er files verwacht bij de Duitse grensovergangen vanwege de grenscontroles.

Verder wordt er op verschillende plekken aan de weg gewerkt en zijn er evenementen die lokaal tot vertraging kunnen leiden. Zo zijn er concerten van André Rieu in Maastricht tot en met zondag, is vrijdag de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse en is komend weekend het festival Zwarte Cross in Lichtenvoorde.