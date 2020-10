Prijzen elektrische Fiat 500e bekend

Fiat heeft zojuist de 500e 3+1 aan de wereld voorgesteld. Nu het merk toch in de spotlight staat, maakt het direct het volledige leveringsgamma van de elektrische Fiat 500 bekend. Zowel de 500e Berlina als de 500e Cabrio en 500e 3+1 komen er behalve als La Prima ook in reguliere uitvoeringen. AutoWeek heeft alle prijzen!

Highlights

Vanafprijs Fiat 500e: €24.900

Elektrische Fiat 500e in drie reguliere uitvoeringen

Instapversie Action heeft kleiner accupakket en mildere elektromotor

De nieuwe elektrische Fiat 500e debuteerde als 500e Cabrio en werd kort na zijn werelddebuut ook als 500e Berlina gepresenteerd. Beide versies werden aanvankelijk als riant aangeklede en chic uitgevoerde La Prima-uitvoeringen op het podium getild, maar natuurlijk komen de elektrische 500's ook in gewone uitvoeringen beschikbaar. Fiat noemt de drie beschikbare uitvoeringen Action, Passion en Icon.

Fiat 500e Action

Instapversie Action is bedeeld met een niet eerder door Fiat toegelichte elektrische aandrijflijn. Deze basis-500e heeft namelijk een 95 pk sterke elektromotor en een 23,8 kWh groot accupakket, terwijl we de nieuwe elektrische 500e tot op heden alleen met een 118 pk en 220 Nm sterke elektro-unit en een 42 kWh groot accupakket kenden. De 500E Action heeft een WLTP-bereik van 180 kilometer. In 9,5 seconden zoemt hij naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid: 135 km/h. De 500e Action kan tot 50 kW snelladen, al kun je hem ook thuis met een 3 kW-kabel in de muur prikken. Als optie is een 11 kW-kabel beschikbaar.

De Action krijgt een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen en is vanbuiten onder meer te herkennen aan zijn halogeen koplampen en 15 -inch stalen wielen. Deze instapversie kost als 500e Berlina, dus de gewone hatchback met vast dak, minimaal €24.900. Deze Action-uitvoering met mildere elektromotor en kleiner accupakket is voorbehouden aan de 500e Berlina en komt voor zover bekend niet beschikbaar voor de 500e Cabrio of 500e 3+1.

Fiat 500e Passion

De middelste 500e-uitvoering is de Passion. Deze smaak krijgt wél de reeds bekende 118 pk en 220 Nm sterke elektromotor op de vooras. Die machine put zijn elektrische levenslust uit een accupakket dat een inhoud heeft van 42 kWh. Hiermee moet een elektrische range van 320 kilometer haalbaar zijn. Ter vergelijking: de Honda E en de Mini Cooper S E (Electric) hebben een WLTP-actieradius van respectievelijk 220 en 235 kilometer. De topsnelheid van de elektrische 500 met deze aandrijflijn ligt op 150 km/h. In 9 seconden staat een snelheid van 100 km/h op de klok. In 3,1 seconden zoemt het Italiaanse kleintje naar de 50 km/h. Deze versie kan overigens tot 85 kW snelladen.

De Passion beschikt onder meer over cruisecontrol en een inductielader voor je smartphone. Het interieur is zowel in een donkere als lichte kleurstelling leverbaar. Bij de lichte variant krijg je onder meer blauwe stoelen. De 500e Berlina kost als Passion €28.600. De 500e Cabrio en 500e 3+1 hebben als Passion een prijs van respectievelijk €31.600 en €30.600.

Fiat 500e Icon

Als we de La Prima even vergeten, is de Icon de absolute topper van het elektrische Fiat 500e-gamma. Deze uitvoering heeft dezelfde aandrijflijn als de Passion en heeft dus ook een 118 pk sterke elektromotor en een 42 kWh groot accupakket. De topversie heeft onder meer het 10,25-inch grote display dat bij het Uconnect 5-infotainmentsysteem hoort, een systeem waarmee je met je stem functies als de klimaatregeling kunt activeren. De Fiat 500e Icon staat op 16-inch lichtmetaal, beschikt over Keyless Entry dat gebruik maakt van een slim modieus sleuteltje. Het dashboard in de Icon is in carrosseriekleur uitgevoerd. Als optie levert Fiat een reeks houtaccenten. Ook voor het interieur van de Icon kun je kiezen uit een donkere en een lichte kleurstelling. De 500e Berlina kost als Icon €30.600. De 500e Cabrio Icon en 500e 3+1 Icon hebben prijzen van €33.600 en €32.600.