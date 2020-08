Compacte auto's Fiat Chrysler komen op PSA-platform

De fusie van Fiat Chrysler Automobiles en Groupe PSA is nog in de maak, maar het eerste wapenfeit is al bekend. De toekomstige compacte auto's van FCA komen op het (e)CMP-platform van PSA te staan.

Groupe PSA heeft met zijn modulaire platform voor compacte modellen een sterke basis voor zowel auto's met een verbrandingsmotor als auto's met elektrische aandrijving. Fiat Chrysler ziet dat dan ook als ideale basis voor zijn eigen kleinere modellen, zo blijkt uit een door Automotive News onderschepte brief van FCA aan toeleveranciers. Daarin legt het concern uit dat het niet langer werkt aan de ontwikkeling van zijn eigen compacte platform. De (e)CMP-basis van PSA wordt de hoeksteen van nieuwe compacte modellen van Fiat, Alfa Romeo en mogelijk ook Chrysler. Dat platform kennen we onder andere al van de Peugeot (e-)208, Opel Corsa(-e) en ook grotere auto's als de Peugeot (e-)2008 en DS 3 Crossback.

Dat dit gaat gebeuren, is een behoorlijke doch te verwachten eerste stap voor Stellantis, het concern dat voortkomt uit de fusie. Voor Fiat en zeker Alfa Romeo is het ook een flinke opsteker. In het B-segment is het met verouderde modellen behoorlijk worstelen geweest voor deze merken en met deze reeds bestaande en succesvol gebleken basis kan het de komende jaren waarschijnlijk een inhaalslag gaan maken. De 'FCA'-modellen die op de CMP-basis komen, zullen in het Poolse Tychy van de band rollen, waar Fiat al jaren de 500 bouwt. Fiat Chrysler mikt op een productie van 400.000 auto's op die basis per jaar.

Verwachte modellen

Echt gedetailleerde uitspraken over Fiats en Alfa Romeo's toekomst in het compacte segment zijn er nog niet echt. Er is de afgelopen periode echter wel het één en ander naar buiten gekomen over wat we globaal kunnen verwachten. Zo spreekt Fiat over een 'Tipo-modellenlijn' met meer een focus op cross-overs. Ook staat een nieuwe Punto op de planning. De Punto zal gezien deze nieuwe plannen dus op de genoemde PSA-basis komen te staan en dan mogen we ook een elektrische variant verwachten. De Tipo staat er natuurlijk wat boven in het gamma en zal op den duur waarschijnlijk ontwikkeld worden op het nieuwe (e)VMP-platform van PSA. De nog zelf ontwikkelde nieuwe Fiat 500 blijft zijlings bestaan als een erfenis uit pre-Stellantis tijdperk. Voor de rest laat Fiat het A-segment varen.

Over Alfa Romeo schemerde onlangs al door dat er inderdaad een model komt op CMP-basis. Dat wordt naar verluidt een compacte cross-over, een kleinere versie van de auto waar we in de vorm van de Tonale Concept al een verre vooruitblik hebben gekregen. De Tonale Concept zal naar verwachting uitmonden in een cross-over op de VMP-basis.