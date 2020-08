FCA haalt uit naar GM na hernieuwde aanklacht

Eind 2019 spande General Motors een rechtszaak aan tegen concurrent Fiat Chrysler Automobiles. De aanklacht: FCA zou door middel van steekpenningen vakbond UAW in een situatie hebben gebracht waarbij het gunstigere arbeidsvoorwaarden schiep voor FCA dan voor GM. Volgens GM was het doel van FCA om hiermee een sterkere concurrentiepositie te creëren. De rechter verwierp deze aanklacht uiteindelijk een maand geleden. Er zou te weinig bewijs zijn, volgens FCA totaal geen verrassing. Het concern ontkent de aantijgingen vanaf het begin in alle toonaarden.

General Motors laat het er echter niet bij zitten en kwam volgens Automotive News maandag met concretere beschuldigingen. FCA zou via onherleidbare buitenlandse rekeningen de UAW geld toe hebben geschoven. Voormalige topmensen bij UAW zouden het geld hebben aangenomen en 'iemand in de top zou een betaalde mol zijn van FCA'. GM eist dat de rechter opnieuw naar de zaak kijkt. Fiat Chrysler bijt van zich af: "GM's voorgestelde aangepaste aanklacht is een nieuw voorbeeld van hoever het wil gaan; ongegronde aantijgingen met als doel om een concurrent aan te vallen die beter in de markt staat." FCA maakt zich ogenschijnlijk totaal geen zorgen en noemt de hernieuwde vechtlust van GM 'zinloos'.

Niet alleen FCA bijt van zich af, want het is ook nogal een beschuldiging aan het adres van UAW. Dat zou zich immers hebben laten omkopen, uiteraard een grof schandaal als dat zo zou zijn. De beschuldiging komt zo hard aan, dat Ron Gettelfinger, de voormalige president van UAW, de stilte van zijn pensioen doorbreekt. Gettelfinger was president ten tijde van de vermeende omkopingen. In een brief namens UAW verklaart hij: "Ik mag dan wel met pensioen zijn, maar ik ben nog niet dood. GM heeft weliswaar diepe zakken, maar ik durf mijn integriteit te allen tijde tegen die van hen in te zetten. Ik ben na 45,5 jaar werk in de auto-industrie en onze vakbond met pensioen gegaan, ben trots op mijn eerlijkheid en integriteit en blijf niet stilletjes langs de zijlijn zitten als GM mij moedwillig en ongegrond aanvalt."