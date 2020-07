Rechter verklaart aanklacht GM tegen FCA ongegrond

Fiat Chrysler zou vanaf 2009 in onderhandelingen met vakbond UAW (United Auto Workers) door middel van steekpenningen een betere situatie voor zichzelf hebben gecreëerd dan GM. Dat was althans de aanklacht van GM. Er zou bewijs zijn dat FCA moedwillig GM in een lastiger kostenplaatje met betrekking tot haar werknemers heeft gedwongen. Het doel volgens GM: de concurrentie verzwakken. Volgens GM zijn er 'genoeg voormalige FCA-topfunctionarissen' die de omkoping van UAW hebben toegegeven. De rechter, zo meldt Automotive News, heeft deze aanklacht woensdag echter verworpen.

Er zou volgens de rechter te weinig bewijs zijn om de aanklacht te steunen. Hij vindt het daarbij niet onomstotelijk aantoonbaar dat GM minder kosten had gemaakt als het zelf aan de onderhandelingstafel had gezeten op de plek van FCA. FCA reageert niet verrast op de uitspraak: "We hebben vanaf het begin al gezegd dat dit een kansloze zaak was." General Motors laat het er echter niet bij zitten en bereidt vervolgstappen voor: "Er is meer dan genoeg bewijs vanuit schuld verklarende FCA-functionarissen om aan te tonen dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan afpersing. Onze aanklacht heeft in detail laten zien hoe er meerdere miljoenen aan steekpenningen zijn verstrekt om GM te verzwakken."