GM sleept FCA voor de rechter

Er lijkt een nieuwe opzienbarende zaak in autoland te zijn aangewakkerd. In Amerika heeft General Motors namelijk een rechtszaak aangespannen tegen Fiat Chrysler Automobiles en zijn uitvoerende topmannen. GM zou hiermee naar eigen zeggen een meerjarig corruptiepatroon willen doorbreken.

Volgens GM zou FCA de afgelopen jaren miljoenen aan steekpenningen hebben uitgegeven waarmee de Italiaanse gigant veel voordelen en concessies zou hebben gekregen bij het “onderhandelen, uitvoeren en beheren van arbeidsovereenkomsten”. Dit zou al vanaf 2009 spelen en in specifiek 2011 en 2015 weer zijn opgelaaid. GM zegt hierdoor veel schade te hebben geleden door oneerlijke arbeidskosten en operationele voordelen die de fabrikant misliep. GM beweert dat de feiten boven tafel zijn gekomen door onderzoek van de U.S. Attorney’s Office in Oost-Michigan.

FCA laat in een officiële verklaring weten zichzelf te gaan verdedigen tegen de aantijgingen. Het merk laat weten dat de claims van General Motors niets meer zijn dan een “waardeloze poging om de aandacht af te leiden van de eigen uitdagingen waarmee het bedrijf moet omgaan”. FCA zegt stevig in de schoenen te staan en wijst bijvoorbeeld de voorgestelde fusie met PSA aan, een bedrijf dat net Opel van GM heeft overgenomen. Verder noemt de autoreus GM’s poging "verbazingwekkend, ongegrond en buitengewoon". Desondanks doet het merk er naar eigen zeggen alles aan om de zaak op de juiste manier en via de goede kanalen aan te pakken.

Mocht het tot een schikking komen, dan zegt GM elke dollar ten voordele van de Amerikaanse werknemers te investeren. Het belangrijkste aandachtspunt is een eventuele banengroei. To be continued.