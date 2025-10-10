Fastned breidt uit naar negende Europese land

In Nederland zijn de snellaadstations van Fastned al gemeengoed, maar buiten onze landsgrenzen is dat nog niet per definitie zo. Fastned is inmiddels in negen Europese landen actief. Negen ja, want er is er eentje bij gekomen: Spanje. Daar opent Fastned meteen twee locaties, nabij Barcelona. Er zijn vier snelladers per station, met laadpunten die tot een piekvermogen van 400 kW gaan.

Fastned is behalve in Nederland en nu dus Spanje ook actief in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland en Italië. Het doel van het bedrijf is om tegen 2030 duizend laadstations in Europa te hebben. Er zijn er nu ruim 380.

Fastned maakte in augustus zijn halfjaarcijfers bekend en is nog altijd verlieslatend. Het nettoverlies over H1 2025 bedroeg €18,3 miljoen en dat was hoger dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf kwam dat vooral door gestegen kosten voor uitbreiding van het aantal laadstations. De omzet van laadgerelateerde activiteiten steeg wel met 44 procent van €37,8 miljoen naar €54,3 miljoen.