Recordomzet voor Fastned, maar verlies loopt op

Fastned heeft in de eerste helft van het jaar een recordomzet geboekt, maar zag het verlies ook flink oplopen. Dit kwam volgens het bedrijf door gestegen kosten voor de uitbreiding van het aantal laadstations in Europa.

Het nettoverlies ging omhoog, van 11,4 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar, tot 18,3 miljoen euro. De omzet groeide met 44 procent tot 54,3 miljoen euro, mede door de groei van het aantal elektrische auto's op de Europese wegen.

Fastned opende in de eerste jaarhelft zeventien nieuwe laadstations, waarmee het totaal uitkomt op 363 stations verdeeld over Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Denemarken, Zwitserland en Frankrijk. Het bedrijf opende dit jaar ook de eerste laadstation in Italië.

Fastned geeft geen verwachting van de totale omzet voor de rest van het jaar. Het houdt wel vast aan de eerdere verwachting dat de omzet per laadstation in heel 2025 uitkomt op 325.000 euro. De operationele winstmarge komt dit jaar naar verwachting uit tussen de 35 en 40 procent.