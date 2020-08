Facelift voor Kia Stonic

De in 2017 geïntroduceerde Stonic was Kia's antwoord op succesvolle compacte cross-overs als de Renault Captur en Peugeot 2008. De compacte Koreaan, die zijn techniek deelt met de Rio, is inmiddels enkele jaren op de markt en dat betekent dat er op de designafdeling van Kia de afgelopen periode druk geschetst, gegumd en getekend is. Althans, dat zou je verwachten. Alleen de kenner kan de vernieuwde Stonic van het origineel onderscheiden.

De uiterlijke aanpassingen beperken zich namelijk tot herziene ledkoplampen, exemplaren waarin de ledstrips voortaan zijn opgeknipt. Kia zet verder nieuwe 16-inch lichtmetalen wielen op de leveringslijst en biedt twee nieuwe kleuren aan: Prennial Grey en Sporty Blue. Daarnaast is het dak in nieuwe contrasterende kleuren te krijgen, waaronder Most Yellow.

Nee, interessanter is de introductie van de nieuwe 1.0 T-GDI-motoren met mild-hybrid techniek in de Stonic. De compacte cross-over komt over het van andere modellen van Kia en Hyundai bekende 48 volt-systeem te beschikken. De nieuwe 1.0's hebben hetzelfde vermogen als hun voorgangers en dat betekent dat je weer kunt kiezen uit een versie met 100 pk of 120 pk. Wel is het koppel met respectievelijk 172 Nm en 200 Nm hoger dan voorheen. De standaardtransmissie is Kia's iMT-bak, een handgeschakelde zesbak met een elektronisch aangestuurde koppeling. De motor schakelt zich dus onder meer uit tijdens het uitrollen. Ook is er een zeventraps automaat leverbaar.

In het interieur monteert Kia een nieuw infotainmentsysteem dat is gekoppeld aan een 8-inch display. Het systeem kan overweg met zaken als Android Auto en Apple Carplay. Ook wat veiligheidssystemen betreft is er nieuws. Zo heeft de Stonic voortaan Automatic Emergency Baking met voetganger-, voertuig- én fietserherkenning, Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW) en Blind-Spot Collision Warning (BCW). Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), Smart Cruise Control (SCC) en Lane Following Assist (LFA) zijn tevens van de partij.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet. Die volgen in de aanloop naar de marktintroductie die in september plaatsvindt.