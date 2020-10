Kia Stonic nu ook als GT-Line

De Kia Stonic is al leverbaar in uitvoeringen als ComfortLine, DynamicLine en DynamicPlusLine, maar de cross-over heeft nooit kennis kunnen maken met de GT-Line. Dat verandert per direct, Kia voegt namelijk de Stonic GT-Line aan zijn leveringsgamma toe.

Aankleding

De Stonic GT-Line is een sportief aangeklede uitvoering van het bekende type, en dat betekent dat je niet hoeft te rekenen op een extra krachtige aandrijflijn. Wel krijgt de GT-Line andere voor- en achterbumpers die de cross-over een speelsere uitstraling geven. In de voorbumper zien we grote gedeeltelijk dichte koelopeningen en led-mistlampen. De achterbumper is zelfs voorzien van een heuse diffuser. De spiegelkappen zijn in het zwart uitgevoerd. De Stonic GT-Line staat standaard op 17-inch lichtmetaal en heeft drie openingen in de voorbumper die in dezelfde kleur als het dak van de auto zijn uitgevoerd. Uiteraard is hij ook vanbinnen net even wat frisser aangekleed. Kia geeft de cross-over paneeltjes met carbonlook en bekleedt de stoelen met een combinatie van stof en kunstleer met witte stiksels. Het aan de onderkant afgeplatte stuurwiel is bekleed met geperforeerd leer.

Motor

De nieuwe GT-Line-uitvoering is niet voorbehouden aan de krachtigste Stonic. Zowel de 100 pk als de 120 pk sterke 1.0 T-GDI, beide mild-hybrids, is namelijk in combinatie met de nieuwe uitvoering verkrijgbaar. Die variant met 100 pk heeft de nieuwe iMT-handbak, de 120 pk versie is daarnaast ook met een zeventraps automaat met dubbele koppeling leverbaar.

Uitrusting

De Stonic GT-Line heeft standaard aluminium sportpedalen, stoel- en stuurwielverwarming, led-mistlampen en een 8-inch display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Daarboven staat de rijker uitgeruste GT-PlusLine. Die voegt onder meer ledkoplampen, een schuif-/kanteldak, Rear Cross Traffic Alert en dodehoekdetectie aan de uitrusting van de GT-Line toe.

De Stonic GT-Line heeft een vanafprijs van € 26.795. Voor dat bedrag heb je de 1.0 T-GDI van 100 pk onder de kap die is gekoppeld aan de iMT-handbak. De gelijk gemotoriseerde Stonic GT-PlusLine wisselt vanaf € 27.795 van eigenaar. Ze zijn per direct te bestellen en staan vanaf medio januari bij de dealers.