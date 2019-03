Facelift Friday: Porsche 944

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Porsche 944 is een onderdeel van een serie Porsches die nog altijd niet hoog op de wensenlijst staat van de meeste liefhebbers. Toch steeg de viercilinder-Porsche bij elke vernieuwingsslag in aanzien. Is dat bij de facelift van 1989 terecht?

De eerste Porsche 944 was in feite zelf een uitgebreid gefacelifte versie van de eerste Porsche in deze serie, de 924. Als we een ruime definitie van het woord ‘facelift’ hanteren, valt ook de latere versie van ditzelfde model, de optisch nog veel rigoureuzer aangepakte 968, in deze categorie. We sluiten dan ook niet uit dat we die auto en de eerste 944 in een recalcitrante bui nog eens bijzetten in de Wall of Fame van Facelift Friday, maar vandaag blijven de schenen van de liefhebbers nog even intact. De auto waar het hier over gaat, de 944 van 1989, is immers écht een gefacelifte versie van het origineel.

Aanvankelijk onderscheidde de 944 zich vooral van de 924 door zijn opvallend brede carrosserie. De in 1982 geïntroduceerde auto was ook krachtiger en op veel technische punten aangepakt ten opzichte van de in 1976 gelanceerde basis, zodat de 944-koper betere rijeigenschappen en meer comfort ten deel vielen. Voor- en achterzijde bleven in grote lijnen gelijk. Een wat diepere voorspoiler zorgde voor een grotere kans op succes voor bumperklevers, maar de als losse elementen in de carrosserie geplaatste bumpers bleven intact. De auto op de onderstaande ‘schuifplaat’ is een Amerikaanse versie, maar ook in Europa werden 944’s voorzien van brede zwarte stootstrips en vierkante richtingaanwijzers naast gelijkvormige mistlampen. De eigenlijke koplampunits zijn overdag niet zichtbaar, want in de jaren 80 waren klapkoplampen nog helemaal hip.



In 1985 diende het eerste teken van de aanstaande vernieuwingsslag zich aan. Drie jaar na zijn introductie ontving de 944 een nieuw dashboard, dat dankzij veel rondere vormen en een compleet andere indeling veel moderner oogde dan het oude exemplaar. Een jaar later, in 1986, verscheen het tweede voorteken. De 944 Turbo die in dat jaar verscheen, onderscheidde zich niet alleen met een 220 pk sterke geblazen versie van de 3.0-viercilinder, maar ook met een strakker uiterlijk. Een veel modernere voorbumper was daarbij met afstand het opvallendste kenmerk. De bumper, waarin afgeronde, platte richtingaanwijzers boven brede mistlampen zijn geplaatst en de stootstrip ontbreekt, verscheen vanaf 1989 op alle 944’s. Deze S2-versie hield het nog tot 1992 vol, waarna de 968 het stokje overnam.