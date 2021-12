Porsche 944 (1985) - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Dromen van oude Porsches in vervulling laten gaan met een budget dat niet eens tot 20.000 euro gaat is lastig. Oké, een vroege Cayenne of Panamera zal wel gaan, maar dromen daar al veel mensen van? Voor deze tweede aflevering van ‘liefhebber gezocht’ stuitten we op een Porsche 944 uit 1985 voor nog geen 15.000 euro. Eentje met origineel Nederlands kenteken en daar gaan liefhebbers doorgaans goed op.

De Porsche 944 is zo’n heerlijke jaren 90 sportwagen. Met klapkoplampen dus. Het model kwam in 1981 op de markt als dikkere broer van de 924. Daar lijkt de 944 sterk op maar de breder uitgeklopte wielkasten maken hem om te zien ook al dikker, en dat geldt ook voor de viercilinders die je in de neus aantreft. Met minder dan de 163 pk die ook deze klassieker heeft kon je de 944 niet krijgen. Die kracht komt van een 2,5-liter. Da’s ook een grote viercilinder denk je misschien maar in de opvolger van de 944, de 968, steeg die inhoud zelfs tot 3,0 liter.

Het betreft hier een 944 met het nieuwere dashboard, dat zelfs na 36 jaar nog behoorlijk tijdloos oogt. Voor de bruine stof geldt dat het wel je ding moet zijn, maar deze Porsche is gewoon lekker origineel en die kleur hoort gewoon bij dat tijdperk. Helemaal origineel? Die wielen kennen we van de 944 Turbo, maar het is dus een optie die je destijds ook al kon nemen op een normale 944. De echte liefhebber zal waarschijnlijk die typische jaren 90-radio eruit halen en op zoek gaan naar een fraaie unit van Becker. Deze 944 beschikt over een uitneembaar dakpaneel. Dat noemden ze een targadak, maar echt groot is het paneel niet, zeker niet vergeleken bij dat van een 911 Targa.

De kilometerstand is 216.000 maar da’s voor een Porsche niet bijster veel. De 163 pk sterke 2.5 moet de 944 in 8,4 seconden van 0 naar 100 kunnen laten sprinten. Dat was in die tijd snel, nu kom je lekker met verkeer mee. Voor bijna 14.000 euro lijkt ons dit een liefhebbersauto waarvan je nog lang kunt genieten.