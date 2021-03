De voorgangers van de nieuwe Peugeot 308

Smaken verschillen, maar de gloednieuwe Peugeot 308 is misschien wel de meest flitsend vormgegeven auto uit zijn bloedlijn. Niet alleen omdat het de nieuwste is. Tijd om zijn voorgangers eens langs te gaan om te zien hoe ver Peugeot in de loop der jaren is gekomen.

Peugeot 309

We kunnen nog verder terug in de tijd gaan door met de Peugeot 305 te beginnen, maar dan komt er toch altijd een beetje ruis op de lijn. De 305 werd namelijk strikt genomen niet één op één opgevolgd door de 309, maar de 309 vond wel een directe opvolger in de 306. De 309 is dus in wezen de auto waar de bloedlijn van de 308 begint. De conceptie van de 309 was meteen ook de reden dat er wat bijzonders gebeurde qua opvolging van de 305. De auto die uiteindelijk de 309 werd, was immers bedoeld als de opvolger van de Talbot Horizon, maar er ging een streep door Talbot en de Horizon-opvolger werd onder de naam van moederbedrijf Peugeot op de markt gebracht. De 305 was op dat moment echter nog niet uitgespeeld en daarom besloot Peugeot de auto onder de opmerkelijke 'naam' 309 naast zijn eigen compacte middenklasser op de markt te brengen.

Qua design wist Peugeot 'm goed in lijn te brengen met de 205 en 405 en hij deelde ook de nodige techniek en onderdelen met de 205. Zo waren de portieren bijvoorbeeld van de 205 afkomstig en stond de 309 op een verlengde versie van de 205-basis. De 309 was misschien niet helemaal van de klasse die Peugeot aanvankelijk voor ogen had voor een compacte middenklasser, maar het hinderde 'm niet op weg richting een aanzienlijk verkoopsucces. In Nederland gingen er maar liefst ruim 50.000 309's op kenteken.

Peugeot 306

Met het einde van de 309 kwam er voor Peugeot ook weer ruimte om op een wat logischere lijn door te gaan. Waar de Fransen qua naamgeving een zijstapje deden met de 309, gingen ze in 1993 weer verder waar ze gebleven waren door de opvolger 306 te dopen. Dit was uiteraard ook gewoon weer een model waarvan Peugeot van begin af aan wist dat-ie onder de eigen merknaam op de markt zou komen en dat leidde ertoe dat het merk alles op alles zette om 'm zo modern en aantrekkelijk mogelijk te maken. De 306 werd gelukkig voor het merk goed ontvangen, niet in de laatste plaats omdat het qua ontwerp een enorme stap vooruit was. Daarbij zat het technisch ook wel goed en werd de 306 geprezen om zijn weggedrag. Een frisse neus dankzij een facelift en de tegelijkertijd toegevoegde 306 SW hield de 306 lang interessant. Ook kwam er een cabriolet, waarvoor Peugeot - met goed resultaat - aanklopte bij designhuis Pininfarina. Internationaal en hier in Nederland legde het model Peugeot geen windeieren. Met dik 80.000 exemplaren is de 306 in ons land nog altijd de op vijf na best verkochte Peugeot ooit.

Peugeot 307

Dat Peugeot niet bang is om bij een generatiewissel weer met een schone lei te beginnen, bewees de 307 wel. Die werd volgens een totaal andere ontwerptaal getekend dan zijn voorganger en was zowel optisch als op papier duidelijk groter dan de 306. Echt extravagant was Peugeot op dit punt in de geschiedenis nog niet en dat was eigenlijk maar goed ook. De 307 was modern, opvallend en toch 'braaf' genoeg om men in groten getale naar de showroom te trekken. Vooral de SW was een daverend succes. Met de 307 CC kwam er ook een opvolger voor de 306 Cabriolet, al zorgde het vrij lompe stalen dak voor wat onbalans in het lijnenspel. Het bleek een opmaat naar een ontwerpperiode van Peugeot waarover behoorlijk wat vuile woorden de revue zijn gepasseerd. De facelift van de 307 bracht 'm de veelbesproken grote grille en enorme koplampen, die Peugeot in de verkoopcijfers waarschijnlijk toch een beetje dwars hebben gezeten. Niet dat ze er in Frankrijk heel erg wakker van gelegen hebben, want de 307 overtrof zijn voorganger wel mooi qua verkopen.

Peugeot 308 (1e generatie)

Wie had gehoopt dat Peugeot na de opvallende 'leeuwenbek' van de gefacelifte 307 toch weer een stapje terug zou doen qua uitgesproken design, had het mis. De eerste 308 deed er zelfs nog een schepje bovenop. In tegenstelling tot voorheen koos Peugeot ditmaal opvallend genoeg voor een ontwerp dat in grote lijnen nog wel wat overeenkomsten vertoonde met dat van zijn voorganger, al zorgden ronde vormen, een dikkere kont én dus een nog forsere grille ervoor dat de 308 behoorlijk groot overkwam. Qua ruimte bewees-ie dat overigens ook wel. Een groot pluspunt van de 308 was dat het er als je eenmaal instapte opvallend netjes uitzag. Het interieur deed een stuk hoogwaardiger aan dan dat van zijn voorganger en heeft de tand des tijds zeker niet onaardig doorstaan. Maar goed, het oog wil meer en daarbij was de eerste 308 ook technisch zeker niet het meest rotsvaste product dat Frankrijk ooit voort heeft gebracht. Een bescheiden facelift in 2011 haalde de scherpe kantjes er overigens een beetje af, maar daar is dan ook wel alles mee gezegd. Het mag dan ook geen verrassing heten dat Peugeot bij een blik op de verkoopcijfers met weemoed teruggedacht zal hebben aan de 307 en 306.

Peugeot 308 (tweede generatie)

Dat het roer om moest om weer terug te keren naar de oude successen, drong begin vorig decennium bij Peugeot wel door. De opvolger van de eerste 308 droeg weliswaar dezelfde 'naam' - 309 was immers al eerder gebruikt - maar verder pakte Peugeot het compleet anders aan. Aan de tekentafel greep men terug op de meer ingetogen aanpak van de 306 en pre-facelift 307 en zo rolde er een auto de beursvloer op die conventioneel maar modern oogde. De grote grille en de enorme kijkers waren weg, de wulpse lijnen idem en deze keer moest je voor wat extravagantie eerst in de auto stappen. In het interieur van de huidige 308 liet Peugeot namelijk zien dat het echt nog niet was verleerd om eigenzinnig uit de hoek te komen. Vooral het kleine stuurwiel was opvallend, evenals de hoge plaatsing van het instrumentarium. Niet alles is even ergonomisch, al oogt het nog steeds redelijk fris. Wie een 308 uit 2014 (zoals op de foto hierboven) en een splinternieuwe naast elkaar zet, ziet dat Peugeot in de loop der jaren niet rigoureus met een gum over het ontwerp is gegaan. Dat zegt twee dingen: het ontwerp is behoorlijk bestand gebleken tegen de tand des tijds en Peugeot is wat voorzichtiger geworden.

En nu verder

Met de splinternieuwe 308 zit het toch weer even wat anders, want ook al kun je in de basisvormen de uitgaande generatie nog terugzien, het is wel beduidend meer een ontwerpstatement op wielen. Of Peugeot daarmee net als met de eerste 308 de mist in gaat, of dat dit ontwerp juist wél goed gepruimd wordt, moet de nabije toekomst uitwijzen.