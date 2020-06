Facelift Friday: Jaguar S-Type

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Veel Britser dan een Jaguar S-Type wordt een auto niet. De ogenschijnlijk ietwat achterover hangende sedan kan met zijn overdaad aan chroom, dubbele ronde koplampen en klassieke grille eigenlijk alleen maar uit Engeland komen, net als de gelijktijdig gepresenteerde Rover 75 trouwens.

Net even anders

In 2004, vijf jaar na de introductie van het model, vond Jaguar het tijd voor een facelift. Daarbij lijkt het wel alsof Jaguar alles doelbewust net even anders deed dan bij facelifts gebruikelijk is. In negentig procent van de gevallen wordt er bij zo’n update vooral gesleuteld aan het front van de auto. Als het even mogelijk is, blijven motorkap en voorschermen om kostentechnische redenen ongewijzigd. Koplampen, voorbumper en grille volstaan doorgaans om een model van een frisser uiterlijk te voorzien. Aan de achterkant wordt bij de typische facelift volstaan met anders ingedeelde achterlichten en wellicht een subtiel strakkere bumperpartij. Het dashboard, tot slot, krijgt over het algemeen moderner infotainment toebedeeld.

Bij de S-Type van 2004 lijkt het front op het eerste gezicht ongewijzigd. Koplampen, grille en voorbumper blijven nagenoeg gelijk. Wie goed kijkt, ziet echter dat er juist daarboven wat nieuws te melden is. De ook van origine mooi gewelfde motorkap werd vervangen door een exemplaar uit aluminium, dat vanaf de grille in een duidelijke V-vorm plooit.

Groter nieuws is er aan de achterkant te vinden. De klep eindigt hoger en verliest zijn kenmerkende ‘kneepje’ aan het eind. Het gladde resultaat loopt naadloos over in nieuwe achterlichtunits, die net wat meer ‘om de hoek’ lopen dan voorheen.

Latere S-Types hebben ook een compleet ander dashboard dan vroege exemplaren, ook al zo’n ongebruikelijke ingreep bij een facelift. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze wijziging al in 2002 werd doorgevoerd bij een tussentijdse update, die verder weinig om het lijf had.