Ultiem genieten voor maximaal 12.500 euro

Wat nu als je gewoon zo veel mogelijk plezier wilt beleven aan autorijden en een zo spectaculair mogelijke auto wilt kopen met je geld? Ook dan is er keuze te over. Met de auto’s uit deze lijst rijd je gegarandeerd met een lach van oor tot oor in de rondte. Verzekeringspremies, onderhoudskosten en andere vaste lasten laten we voor het gemak maar even achterwege. Voor deze keer houden we het alleen maar leuk.

Jaguar S-type R



Waar vind je voor weinig geld een auto met 400 pk? Zoek maar eens naar een Jaguar S-type R. Daar zit ook nog eens achterwielaandrijving op. Veel leuker wordt autorijden niet. De S-type R is zo goedkoop om een paar redenen. Allereerst zijn mensen die in de markt zijn voor een Jaguar vaak op zoek naar een XJ, want dat is natuurlijk de enige echte. Een S-type wordt niet eens overwogen. Verder is zo’n auto vanzelfsprekend een dure klant om in huis te hebben – maar daar zouden we het nu eens niet over hebben. En bij de goegemeente staat een Jaguar bekend als een slechte auto maar hé – wacht eens …

Deze Jaguar stamt uit een tijd dat dit merk werd ondergebracht bij Ford. Dat is goed nieuws voor de algehele bouwkwaliteit en de onderdelenprijzen. Je mag het natuurlijk niet zeggen in Jaguar-kringen maar eigenlijk is de S-type vooral een omgemerkte Lincoln – het luxemerk van Ford in de Verenigde Staten. Kwalitatief is hij best oké. Al moet je bij een R-model natuurlijk wel goed in de gaten houden of hij door de vorige eigena(a)r(en) netjes is bereden en onderhouden. Anders blijft er van dat betrouwbaarheidsverhaal al gauw niets meer over.

Opel Astra OPC



Roep jij ‘GTI’, dan zeggen wij ‘OPC!’ We zullen de laatste zijn die beweren dat je met een Golf GTI geen lol kunt beleven, maar en beentje klinisch is zo’n auto wel. Dan is een Astra OPC een stuk spectaculairder. Die laat je weten dat hij aan het werk is en op commando kun je je door hem laten lanceren. Zijn 240 pk turbomotor is een feestelijk apparaat. Juist omdat hij zo’n duidelijke rafelige rand heeft, is het een genot om mee te rijden. Bovendien is een Astra OPC heel wat vriendelijker voor je budget dan een Golf GTI. Je moet er wel wat beter naar zoeken, want ze zijn dun gezaaid.

Het leuke aan de Astra van deze generatie is dat ook de OPC in drie carrosserievormen te koop was. Hij is er als vijfdeurs en als driedeurs GTC maar hij is ook als stationwagon geleverd. En dat is volgens ons toch de leukste – want 240 pk verwacht natuurlijk helemaal niemand in een Astra station. Overigens kan het nog gekker: want ook de Zafira uit deze jaren kreeg de OPC-behandeling. Die laten we graag staan voor iemand anders. Doe ons maar zo’n stationwagon. Een OPC-blauwe graag.

Hyundai Genesis Coupé



Tot slot nog een Hyundai in deze lijst. Het is een auto waarvoor het zelfde adagium geldt als de Jaguar: geen mens die deze auto kent en dus blijft hij lang staan bij de handelaren. Een Hyundai Genesis Coupé is eigenlijk bedoeld voor de Amerikaanse markt. In een poging van Hyundai om het wat hogerop te zoeken in de markt, kwam hij kortstondig ook naar Europa. De Genesis Coupé was niet succesvol – omdat mensen met een groot budget nu eenmaal niet winkelen voor een Koreaan. Maar spectaculair rijden deed hij wél! Eigenlijk kun je ‘m het best zien als de Koreaanse tegenhanger van de Ford Mustang. Een dikke V6 en achterwielaandrijving zorgen voor de pret. Neem van ons aan: houd onderweg twee handjes aan het stuur, want hij kan je verrassen.

Voor € 12.500 moet het net lukken om een Genesis Coupé voor de deur te krijgen. Want het gaat hier om een nog tamelijk recente auto. Aan de andere kant: een vraagprijs is natuurlijk ook maar een slag in de lucht bij dit soort zeldzame en totaal onbekende auto’s. Als je eens een wild bod onder de prijs op de sticker doet, zou het zomaar kunnen dat de verkoper hapt en dan heb je voor nóg minder geld die auto voor de deur staan. Zo houd je geld over om te tanken – oh nee, daar zouden we het dus niet over hebben.

Vergeet deze niet



We hebben de Astra OPC natuurlijk al uitgebreid behandeld, maar vergeet ook Mazda 3 MPS niet. Da’s ook al zo’n vergeten GTI-achtige. Met zijn 2,3-liter turbomotor met 260 pk en zijn ingetogen verschijning, is het een onverwachte verrassing dat hij zo snel kan. En ook de rest klopt helemaal, want een onderstel maken – dat kunnen ze wel bij Mazda. Wel jammer dat de auto eigenlijk een beetje té veel vermogen heeft voor alleen voorwielaandrijving …

Dit artikel komt uit de AutoWeek Occasions-special 2020. Die nabestellen? Dat kan hier(nummer 145).