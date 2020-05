Fabrieken van PSA, Ford en Dacia gaan weer draaien

Het regende een krappe twee maanden geleden berichten van fabrieken die stil kwamen te liggen vanwege het coronavirus. Gelukkig is het nu nieuws over productiehervattingen dat de klok slaat. PSA, Ford en Dacia zijn de volgende fabrikanten die het werk weer oppakken in Europa. Om te beginnen met PSA. Het Franse concern heeft vandaag het werk weer opgepakt en is van plan om deze week geleidelijk bijna al haar Europese fabrieken weer aan de gang te zetten. Enkel de Franse fabrieken moeten nog wachten tot volgende week.

Ford maakt bekend dat het haar fabriek in het Roemeens Craiova weer groen licht kan geven. Daar wordt onder andere de nieuwe Puma gebouwd. Dat is niet het enige goede nieuws uit Roemenië, want ook Dacia gaat weer aan het werk in haar thuisland. De fabriek in Mioveni draaide vandaag alweer. Uiteraard worden door alle genoemde fabrikanten wel maatregelen genomen om afstand tussen werknemers en de hygiëne te bewaken.