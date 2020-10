Exclusieve Silver Spectre Shooting Brake vanbinnen

Eind augustus toverde het Nederlandse Niels van Roij Design een shooting brake op basis van de Rolls-Royce Ghost uit de hoge hoed. Voor het eerst is nu ook het interieur van die in een zeer gelimiteerde oplage verkrijgbare Silver Spectre Shooting Brake te zien.

De Silver Spectre Shooting Brake van Niels van Roij Design is een klassiek gelijnde 'driedeurs stationversie' op basis van de Ghost, maar daarmee zouden we de creatie te weinig eer aandoen. De Silver Spectre Shooting Brake blikt met zijn carrosserievorm namelijk terug op die van shooting brakes van weleer, een carrosserievorm waar Rolls-Royce in zijn rijke verleden meermaals aandacht aan heeft besteed. Voor de Silver Spectre Shooting Brake heeft Van Roij het dak in aflopende lijn verder achteren doorgetrokken, met als gevolg dat ook een compleet nieuwe achterzijde getekend moest worden. Met z'n verzonken achterruit en het daarmee iets uitstekende kontje doet het geheel enigszins denken aan auto's als de Jaguar Mark VIII. Niels van Roij Design laat nu ook zien hoe de tot slechts zeven stuks gelimiteerde Silver Spectre Shooting Brake vanbinnen is vormgegeven.

Het verlengde dak van de Silver Spectre Shooting Brake is vanbinnen bekleed met een sterrenhemel zoals Rolls-Royce dat ook doet. De bijna 2.000 lampjes van de Infinity Starlight Headliner zitten naar achteren toe minder dicht op elkaar. Volgens Niels van Roij Design wekt dit de suggestie van een eindeloze sterrenhemel. Achterin de Silver Spectre Shooting Brake zijn er twee losse zitplekken die door middel van een dikke middenarmsteun van elkaar zijn gescheiden. De voetjes van de passagiers achterin worden verwend met lamswol. Nog verder achterin heeft Niels van Roij Design de bagageruimte bekleed met leer dat in dezelfde kleurcombinatie als de rest van het binnenste is uitgevoerd.

Niels van Roij Design gaat in totaal slechts zeven exemplaren van de Silver Spectre Shooting Brake bouwen, auto's die stuk voor stuk op smaak van de klant zijn afgestemd. Elk exemplaar wordt daarbij voorzien van een unieke optie. Volgens de coachbuilder kan het gaan om een unieke picknickmand met fineer tot een exclusieve kofferset of een uurwerkje. De 6.6 biturbo V12 in de neus van de Silver Spectre Shooting Brake is overigens krachtiger dan het standaardexemplaar. Waar de normale Ghost het tot 632 pk schopte, stampt de twaalfcilinder er in de Silver Spectre Shooting Brake 700 pk en 900 Nm uit. Wat dit allemaal mag kosten? De vraag stellen is hem beantwoorden.