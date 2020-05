Europese autoverkopen ruim 76 procent onderuit

In april zijn in Europa 270.682 nieuwe personenwagens geregistreerd. Dat komt neer op een daling van 76,3 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, meldt brancheorganisatie ACEA dinsdag.

Vooral de verkopen in Frankrijk, Italië en Spanje hadden zwaar te lijden onder de coronacrisis. In Italië en Spanje ging het aantal registraties met respectievelijk 97,6 en 96,5 procent omlaag. Ook in Frankrijk zag het er met een daling van 88 procent niet goed uit.

Hierdoor kwam het Europese cijfer niet in de buurt van de ruim 1,14 miljoen exemplaren die vorig jaar in april op kenteken gingen. Gemeten over de eerste vier maanden van dit jaar staat de Europese teller op 2,75 miljoen nieuwe registraties, een terugval van liefst 38,5 procent.

Tegen de verdrukking in groeide tot op heden het aandeel verkochte nieuwe elektrische auto's wel in Europa. Afgelopen week werd bekend dat er in de eerste drie maanden van 2020 twee keer zoveel EV's verkocht zijn als in diezelfde periode vorig jaar.