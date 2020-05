Europese verkoop elektrische auto's verdubbeld

In de Europese Unie is de verkoop van nieuwe elektrische auto's in de eerste drie maanden van 2020 verdubbeld in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) dinsdag.

Terwijl de vraag naar auto's over het geheel genomen een flinke tik heeft gehad door de coronacrisis, was er naar elektrische auto's juist meer vraag. Er werden 167.132 EV's verkocht, tegenover 83.281 in het eerste kwartaal van 2019.

Het marktaandeel van elektrisch oplaadbare auto's in de EU is hiermee toegenomen naar 6,8 procent van de verkopen. In het eerste kwartaal van 2019 was dat nog 2,5 procent. Benzineauto's zagen hun marktaandeel krimpen van bijna 58 naar ruim 53 procent, en diesels van ruim 33 naar iets minder dan 30 procent.

In Nederland was ook een toename te zien van elektrische verkopen, maar waren de cijfers wel minder indrukwekkend. 9 procent van de tot op heden in 2020 verkochte auto's was volledig elektrisch, vorig jaar was dat in dezelfde periode 7 procent. 10.233 EV's werden er (tot en met april) gesleten dit jaar.