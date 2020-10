'Europees marktaandeel EV's groeit naar 15 procent in 2021'

Het marktaandeel van elektrische auto's in Europa stijgt dit jaar naar 10 procent en in 2021 naar 15 procent, voorspelt de Europese milieuorganisatie Transport & Environment (T&E). Deze stijging zou vooral komen door de strenge Europese uitstootnorm waar fabrikanten vanaf dit jaar aan moeten voldoen. Volgens T&E moet er echter al verder gekeken gaan worden naar ambitieuzere doelen.

De strenge uitstootnorm van 95 gram CO2 per kilometer lijkt zijn vruchten af te werpen. Vanaf dit jaar mag 95 procent van het modellenaanbod van een merk gemiddeld niet meer CO2 uitstoten dan die 95 gram, in 2021 geldt dat voor het volledige aanbod. Voldoet een fabrikant niet aan deze norm, dan volgt er een hoge boete. Reden genoeg dus om vol in te zetten op het ontwikkelen en op de markt brengen van EV's. Fabrikanten brengen zowel plug-in hybrids als volledig elektrische auto's op de markt om de uitstoot te drukken. "Dankzij de uitstootnorm van de EU neemt de verkoop van elektrische auto's enorm toe," zegt Julia Poliscanova, directeur schone voertuigen bij T&E. "Volgend jaar is één op de zeven verkochte auto's in Europa elektrisch."

Volgens de analyse van T&E voldoen PSA, Volvo, FCA-Tesla (die samen in een 'CO2-poule' zitten) en BMW al aan de CO2-norm. Renault, Nissan, Toyota-Mazda en Ford moeten nog een gat van 2 gram dichten. Volkswagen zit er 5 gram boven, maar gaat de doelstelling vermoedelijk halen door een samenwerking met MG. Jaguar-Land Rover zit met een afwijking van 13 gram het verst van de norm af. Toch hoeft men zich daar waarschijnlijk niet heel veel zorgen te maken, want de EU-regels schrijven voor dat fabrikanten die zwaardere auto's maken minder streng worden beoordeeld. Dat stuit Poliscanova tegen de borst. "De elektrische auto wordt eindelijk mainstream in Europa, maar de verkoop van SUV's groeit nog steeds als kool," zegt ze. Uit het rapport van T&E blijkt dat de verkoop van SUV's met 39% is gegroeid in het eerste halfjaar van 2020.

Niet ambitieus genoeg

Dat de EV in Europa marktaandeel wint, bleek eerder ook al uit een rapport van de ACEA. Na 2021 is er geen concreet doel meer gesteld voor fabrikanten als het gaat om CO2-reductie. In de visie van T&E is dit wel nodig om het aandeel EV's rapper te doen stijgen. Daarnaast wil het instituut dat de EU vanaf 2035 ook de verkoop van plug-ins aan banden legt, of zoals Poliscanova ze aanduidt: 'neppe elektrische auto's'. "De enige manier om voertuigen met een hoge uitstoot het zwijgen op te leggen, is om autofabrikanten nu een duidelijke einddatum te geven. Auto's die op biobrandstof, neppe elektromotoren of fossiele brandstoffen rijden stoten CO2 uit en moeten na 2035 van de markt geweerd worden," aldus het afsluitende statement van T&E.