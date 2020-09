Aandeel (deels) elektrische auto’s Europa groeit enorm

De Automobile Manufacturers Association (ACEA) keek naar het verkoopaandeel dat elke aandrijvingsvorm in het tweede kwartaal had. Met 51,9 procent kocht een grote meerderheid van de Europeanen nog een auto die zich enkel voortbeweegt dankzij benzine. Zoals door de coronacrisis te verwachten was, zakte de verkoop van benzineauto’s qua absolute aantallen echter wel fors in. Vorig jaar steeg de verkoop gedurende het tweede kwartaal nog tot boven de twee miljoen stuks, dit jaar blijft die steken op 929.309 auto’s. Dat is een verkoopdaling van 55,0 procent. Het verschilde overigens wel sterk per land hoe erg de afname was. Zo daalde de verkoop van benzineauto's in Spanje met 72,9 procent en in Frankrijk met ‘slechts’ 48,8 procent.

Stekker

Diesel blijkt uit de nieuwe cijfers wat terrein te verliezen, want het marktaandeel lag afgelopen kwartaal met 29,4 procent 2 procent lager dan vorig jaar. In totaal kochten 526.645 Europeanen een nieuwe diesel (-53,4 procent ten opzichte van 2019). Het aandeel auto’s met een stekker neemt daarentegen sterk toe. Van alle verkochte auto’s ging het in 7,2 procent van de gevallen om een geëlektrificeerd model met stekker. Let wel: van de 129.344 auto’s gaat het 66.128 keer om een plug-in hybride (+133,9 procent). De overige 63.216 auto’s zijn wel volledig elektrisch. Vorig jaar bedroeg het marktaandeel nog maar 2,4 procent.

Hybride

Ook hybride auto’s zonder stekker zijn in trek. In 9,6 procent van alle gevallen kochten Europeanen het afgelopen kwartaal een hybride auto. Het aandeel auto’s op een alternatieve brandstof, zoals lpg, is goed voor 1,9 procent van de markt.