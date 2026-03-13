De strikte CO2-doelen in de EU bezorgen veel autobouwers evenveel hoofdpijn als kosten. Van alle Europese autobouwers is er zelfs maar één die onder het maximum blijft zonder met anderen samen te werken, al is dat dan wel meteen riant.

Gemiddeld moeten autobouwers (het gaat om fabrikanten, niet merken) dit jaar onder een maximum gemiddelde van 93,6 gram CO2 per kilometer blijven. Het gaat daarbij om een gemiddelde per verkochte auto, dus niet per aangeboden auto.

Dat betekent in de praktijk dat het in zekere mate verkopen van volledig elektrische auto’s onontkoombaar is, want zelfs een superzuinige en compacte hybride als de Toyota Yaris Hybrid komt in bepaalde uitvoeringen al boven deze norm uit.

Compenseren dus, maar dat mag gelukkig ook buiten het eigen aanbod. Daarom kennen we al jaren zogeheten ‘CO2-pools’ in Europa, waarbij pure EV-merken als Tesla CO2-krediet kunnen verkopen aan andere fabrikanten. De EV-bouwer verdient zo een leuk zakcentje, terwijl de traditionele autobouwer door het uitblijven van torenhoge Europese boetes alsnog goedkoper uit is.

Het exacte CO2-doel is overigens niet voor iedere fabrikant gelijk. Dit wordt per autobouwer bepaald aan de hand van onder meer het gewicht van de gemiddelde door die fabrikant verkochte auto, maar schommelt in alle gevallen rond die 93,6 gram per kilometer voor iedere verkochte auto.

Op eigen kracht

Dit jaar is die CO2-pooling wel wat afgenomen, want autofabrikanten krijgen tot en met 2029 de tijd om het gemiddelde te halen. Als dat dit jaar nog niet lukt, maar in de komende jaren mogelijk wel, dan is er nog niet meteen reden voor paniek. Begin 2025 was dat nog niet duidelijk, dus vorig jaar waren de pools groter. Wat blijkt: vrijwel geen enkele fabrikant blijft op eigen houtje onder de norm. Uitzonderingen daarop zijn merken als Tesla en BYD, maar die zitten aan de inkomstenkant van zo’n pool en maken daarvan dus alsnog onderdeel uit.

BMW is in 2025 de enige Europese autofabrikant die geheel op eigen kracht onder het CO2-maximum blijft. Dat lukt samen met dochtermerk Mini zelfs vrij riant, blijft uit cijfers van The International Council on Clean Transportation (ICCT), want het merk zat in 2025 al 3 gram onder het maximum. Wie daarbij bedenkt dat het elektrische Neue Klasse-modeloffensief pas net is gestart en de orderboeken voor de nieuwe iX3 ramvol zijn, weet dat de Duitsers zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken.

Geen fan

Dat BMW aan de regels voldoet, betekent overigens niet dat het merk blij is met de regels. Volgens BMW-CEO Oliver Zipse zondert de EU zich af van de rest van de wereld door de strikte regelgeving en vooral de sterke focus op puur elektrische aandrijving en ‘tailpipe emissions’. BMW kijkt naar eigen zeggen liever naar het grote plaatje, en stelt dat de iX3 ook ‘van wieg tot graf’ een bijzonder schone auto is. In Europa heeft de iX3 volgens BMW zijn hogere CO2-uitstoot tijdens de productie al na 21.500 kilometer gecompenseerd. Zipse kijkt met vertrouwen naar de toekomst van BMW: “We hebben de juiste koers uitgezet en zien geen reden om die koers te wijzigen.”