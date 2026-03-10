Ga naar de inhoud
CO2-pool Tesla flink kleiner: Stellantis en Toyota gaan eigen weg

Minder urgentie en meer eigen EV's

3
Mazda 6e vs. Tesla Model 3 dubbeltest elektrische auto's
Jan Lemkes
3

Zoals voorspeld is het een stuk minder urgent geworden voor autofabrikanten om onderdeel te zijn van een Europese CO2-pool. Dat blijkt bij Tesla, dat belangrijke onderdelen van zijn CO2-pool in 2026 ziet vertrekken.

Een in 2025 aangekondigde versoepeling van de Europese CO2-normen geeft autobouwers meer tijd om een CO2-maximum te halen (zie onder). Dat geeft lucht en verlaagt de noodzaak voor bouwers van overwegend benzinegestookte auto’s om hun vloot te compenseren met de auto’s van andere autofabrikanten. Dat kan namelijk, door zich te verenigen in zogenaamde CO2-pools. Een merk als Tesla verdient al jaren grof geld aan de bijdrage van autofabrikanten die CO2-credits kopen bij het merk, en zo hun eigen te hoge CO2-vlootgemiddelde naar beneden brengen.

Door de versoepeling van de regels is er echter iets minder noodzaak voor traditionele autofabrikanten om zich bij zo’n pool aan te sluiten. Autobouwers voegen steeds meer elektrische modellen aan het gamma toe en zolang de verwachting is dat die auto’s steeds beter gaan verkopen, is de haast er immers wel af. Dat blijkt ook wel nu de pools van 2026 bekend zijn. Toyota, Subaru en Stellantis nemen afscheid van Tesla, zodat in de CO2-pool van dat merk alleen Ford, Mazda, Honda en Suzuki overblijven. De pool van Volvo en Mercedes blijft wel intact en omvat ook de aan deze bedrijven gelieerde merken Polestar en Smart.

Autofabrikanten zijn ook dit jaar gebonden aan een gemiddelde CO2-uitstoot van 93,6 gram per kilometer. Dat gemiddelde geldt voor de jaren 2025 t/m 2029. Aanvankelijk moest de gemiddelde CO2-uitstoot in die periode per jaar onder de genoemde waarde uitkomen, maar een jaar geleden werd duidelijk dat autobouwers het halen van dit gemiddelde over drie jaren mogen uitsmeren. Wie in de periode 2025 tot en met 2027 gemiddeld onder die 93,6 gram uitkomt, zit dus goed.

Het verkleinen van de CO2-pool komt niet als een complete verrassing voor Tesla, dat eerder al aangaf dat de inkomsten uit deze bron zouden gaan afnemen.

Tesla Elektrische Auto

