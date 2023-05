Elektrische SUV uit Canada is opvallend bescheiden

Al in maart kon AutoWeek je de eerste afbeeldingen laten zien van een splinternieuwe elektrische SUV uit Canada: de AXL SharX-5. Die auto is nu officieel gepresenteerd en is voor een elektrische nieuwkomer opvallend bescheiden.

Ruim voordat de Canadese start-up AXL Electric Vehicle zijn eerste elektrische auto presenteerde, kon AutoWeek je het model al vanuit alle hoeken op patentbeeld laten zien. Nu heeft AXL Electric Vehicle zijn SharX-5 geheten nieuwkomer zelf gepresenteerd en dat betekent dat we je nu ook kunnen vertellen waar de elektrische SUV precies toe in staat is.

AXL voelt er weinig voor om de elektrische automarkt te bestormen met een model dat tot de nok van het dak is afgeladen met een duizelingwekkende hoeveelheid elektro-pk's. In plaats daarvan geeft het de SharX-5 een relatief bescheiden 209 pk sterke elektromotor waarmee de auto in een meer dan adequate 7,4 tellen vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h zoemt. Hoewel de SharX-5 één elektromotor heeft, is hij wel vierwielaangedreven. In de bodem zit een 67 kWh LFP-batterij, voldoende voor een actieradius van tot 500 kilometer. Het bedrijf zegt van mening te zijn dat meer mensen de overstap naar een elektrische auto zouden maken "[...] als er een luxueuze maar betaalbare elektrische auto zou zijn." Volgens de Canadezen is die er nu. Hoe betaalbaar is de SharX-5 dan? AXL vraagt omgerekend zo'n €37.300 voor de elektrische SUV.

Hoe zit het dan met het 'luxe-verhaal'? Volgens AXL heeft de SharX-5 20-inch lichtmetaal, verwarmbare en ventileerbare stoelen, drie displays in zijn interieur, een uit kristal vervaardigde draaiknop om de rijrichting mee te kiezen, een uitgebreid pakket actieve en passieve veiligheidssystemen, een glazen panoramadak én drie displays. Naast een digitaal instrumentarium en een groot verticaal georiënteerd infotainmentscherm heeft de SharX-5 namelijk ook een scherm dat pal voor de bijrijder in het dashboard zit. In de lijst met landen waar AXL wil gaan leveren vinden we naast de Verenigde Staten en Canada een stel landen in het Midden-Oosten en Azië, maar ook een uitgebreide reeks Europese landen. Nederland zit daar echter niet tussen. We zijn in afwachting van een reactie van AXL Electric Vehicle op de vraag wat de concrete Europese plannen zijn.