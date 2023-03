AXL SharX-5: 'Nieuwe generatie' EV uit Canada

AXL Electric Vehicle is een splinternieuw bedrijf dat vooralsnog bijzonder weinig over zichzelf vrijgeeft. We weten dat het merk zich op 29 mei aan de wereld voorstelt tijdens de Electric Vehicle Innovation Summit in Abu Dhabi. Het merk wil eind 2024 zijn waren in de Verenigde Staten op de markt brengen, maar wenst al eerder voet op Europese en Aziatische bodem te zetten. Meer ambitieuze plannen? Zeker. Het bedrijf zegt nu al dat het lokaal wil gaan produceren en ook in thuisland Canada een fabriek uit de grond stampen. AXL Electric Vehicle omschrijft zich dan ook als 'next global electric vehicle brand'.

De Canadese nieuwkomer richt zich volledig op elektrische auto's. Het eerste model wordt een SUV die SharX-5 SUV gaat heten en die op de website van het bedrijf al onder een doek te zien is. AutoWeek kan je die elektrische SharX-5 SUV nu echter al vanuit alle hoeken laten zien dankzij patentplaten die we boven water hebben gekregen. AXL Electric Vehicle spreekt zelf van een betaalbare auto met premium design. Daarnaast zit de Sharx-5 SUV volgens zijn scheppers vol met 'premium functies' en biedt het model een 'ongeëvenaarde rijervaring.'

Wat we precies van AXL Electric Vehicle kunnen verwachten? Wij zijn enigszins sceptisch. Het bedrijf lijkt in 2020 opgericht en als CEO vinden we Ali Eslami, tot begin 2020 werkzaam als advocaat. Bij het bedrijf werkt een Chief Engineer die onder meer bij General Dynamics heeft gewerkt. Dat is geen kleine speler, maar niet in de auto-industrie. Dat AXL nu aangeeft dat het in Europa en Azië productiefaciliteiten gaat opzetten voordat het ook maar één auto heeft gebouwd lijkt ons aan de overenthousiaste kant. Technische specificaties zijn er nog niet. In mei wordt meer duidelijk over AXL Electric Vehicle, de SharX-5 SUV en de ambities van het bedrijf.