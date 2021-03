Elektrische Jeep Wrangler Magneto Concept in beeld

Anno 2021 heeft Lamborghini een SUV in het gamma, is de Land Rover Defender met een plug-in hybride aandrijflijn te krijgen en komen we de naam Mustang tegen op een elektrische SUV. Dat er tegen nog meer heilige huisjes geschopt kan worden, bewijst Jeep later dit jaar. Het merk komt namelijk met een studiemodel van een elektrische Wrangler, een auto waar het nu een zeer waarschijnlijk een nieuwe teaser van heeft vrijgegeven.

Jaarlijks vindt in het in de Amerikaanse staat Utah gelegen Moab de Jeep Safari plaats, een feestje vol Jeep-fanaten waar Jeep traditiegetrouw nieuwigheden presenteert. Een van die noviteiten komt dit jaar in de vorm van een voorbode van een volledig elektrische versie van de Wrangler. Jeep geeft nu twee teaserplaten vrij waarvan er op eentje een model is te zien met de naam 'Magneto'. Zeer waarschijnlijk betreft dit de elektrische concept-car.

Dat de Wrangler Mangeto Concept daadwerkelijk de voorbode van de elektrische Wrangler is, staat nog niet vast. Jeep spreekt over de komst van 'krachtige concept-cars', dus in theorie is het mogelijk dat de Magneto een extra sportieve of krachtige versie van de Wrangler is. Het feit dat de motorkap overeenkomt met die van de Wrangler 392 wekt namelijk deels die suggestie. De naam Magneto sluit echter prima aan bij een auto met een elektrische aandrijflijn. Vooralsnog mikken we er derhalve op dat het de Wrangler EV betreft. Jeep neemt verder nog een ogenschijnlijk heftig aangeklede oranjekleurige Wrangler mee.

Op een eerdere teaserplaat van de Wrangler was al te zien dat de op stapel staande elektrische Jeep Wrangler gewoon zijn ladderchassis behoudt en dat het accupakket in twee delen aan weerszijden van de aandrijfas een plek krijgt. De elektromotor krijgt een plek onder de motorkap, wat best opvallend is. Dat betekent namelijk dat Jeep er niet voor kiest de elektrische Wrangler in elk wiel een elektromotor te geven. De Jeep Safari vindt plaats tussen 27 maart en 4 april, rond die tijd verwachten we meer over de elektrische Wrangler te kunnen melden.