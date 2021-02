Elektrische Jeep Wrangler BEV Concept op komst

Jeep blikt in een speciaal voor de Super Bowl gemaakte promotievideo vooruit op de komende 80 jaar. Althans, dat lijkt zo. Het merk toont fraaie beelden van landschappen, bekende Jeeps van weleer en het met schermen gelardeerde interieur van de nieuwe Grand Cherokee L. Elektrificatie gaat ook bij Jeep een steeds grotere rol spelen, zo geeft de fabrikant aan. Hoewel Jeep in China al enkele jaren een plug-in hybride op de menukaart had staan, waren de stekkerversies van de Renegade en Compass in Europa de eerste uitingen van het geëlektrificeerde Jeep. Onlangs maakte ook de Jeep Wrangler als 4xe kennis met een plug-in hybride aandrijflijn, maar daar blijft het niet bij. Jeep toont op een speciaal daarvoor ingerichte webpagina flarden van wat het in de nabije toekomst aan het daglicht voorstelt. Een van de noviteiten is de Wrangler BEV Concept.

Jeep geeft namelijk aan dat het tijdens de jaarlijks gehouden Easter Jeep Safari in het in de Amerikaanse staat Utah gelegen Moab de Wrangler BEV Concept presenteert. Specificaties over de auto geeft Jeep nog niet vrij. Wel zien we dat ook de elektrische Wrangler het ladderchassis van het origineel behoudt en dat het accupakket in twee delen aan weerszijden van de aandrijfas een plek krijgt. De elektromotor lijkt in de neus te zitten, wat zou betekenen dat Jeep er niet voor kiest de elektrische Wrangler in elk wiel een elektromotor te geven. Meer elektrificatienieuws heeft betrekking op de recent onthulde Grand Cherokee L, de lange versie van de nog te presenteren reguliere Grand Cherokee. Jeep geeft een afbeelding vrij waarop de snuit van de nieuwe Grand Cherokee is te zien, een plaat waarop ook '4xe' te lezen is. Dat kan maar een ding betekenen: ook de Grand Cherokee krijgt een plug-in hybride aandrijflijn.

Eind maart weten we meer, dan beleeft de voorbode van een elektrische Jeep Wrangler zijn publieksdebuut.