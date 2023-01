Elektrische Ford op Volkswagen-platform betrapt

De Ford Mustang Mach-E is de eerste volledig als elektrische auto ontwikkelde Ford, maar zeker niet de laatste. Vanaf 2030 wil Ford in Europa enkel nog elektrische personenauto's leveren en dus introduceert het merk de komende jaren diverse nieuwe elektrische modellen. Twee daarvan krijgen een platform dat niet van Ford afkomstig is, maar van de Volkswagen Group. Van een van die twee is op deze foto's voor het eerst een ingepakt testexemplaar te zien.

De nieuwe elektrische Ford op deze foto's lijkt een elektrische SUV-achtige te worden in het segment van de Volkswagen ID4 en dat betekent dat het nieuwe model een stapje onder de Mustang Mach-E komt te staan. Onderhuids kom je het MEB-platform tegen, bekend van de genoemde ID4, maar ook van modellen als de Skoda Enyaq iV, Volkswagen ID3 en Cupra Born. Kijk dus niet gek op als de accupakketten en elektromotoren van de nieuwe elektrische Ford overeenkomen met die van zijn neefjes en nichtjes van de Volkswagen Group. Eerder al gaf Ford de eerste weinig onthullende afbeeldingen van de elektrische SUV vrij. Die maakten in ieder geval duidelijk dat hij zijn koetswerk niet met producten van de Volkswagen Group deelt.

Het ingepakte testexemplaar is van grote afstand gesnapt nabij het Ford Electrification Centre, de tot EV-centrum om te bouwen fabriek van Ford in Keulen. Hoe het model gaat heten is nog niet bekend, maar het is goed mogelijk dat Ford voor zijn elektrische SUV een oude modelnaam uit de mottenballen trekt. In 2021 werd immers bekend dat Ford de modelnamen Escort, Cortina, Capri, Granada en Orion in Europa opnieuw had vastgelegd. Aangezien Ford over een paar jaar stopt met de productie van de huidige generatie Focus is het denkbaar dat de nieuwe SUV 'Focus Electric' of iets van dien aard gaat heten. In 2024 verwachten we de elektrische nieuwkomer op de markt. Later volgt op MEB-basis een sportiever gelijnde elektrische SUV. Kijken we naar de hergebruikte oude modelnamen, dan zou die zomaar eens Capri kunnen gaan heten. Verder komt Ford met een elektrische Puma. Ford komt na met de twee EV's op Volkswagen-basis met zelf ontwikkelde elektrische modellen.