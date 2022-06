Ford stopt na ruim 50 jaar met productie in Saarlouis

Ford bouwt in het Duitse Saarlouis al ruim 50 jaar auto's, maar daar komt in 2025 een einde aan. Dat is vandaag bekendgemaakt, meldt Automobilwoche. Slecht nieuws voor de lokale werknemers, maar goed nieuws voor de fabriek in het Spaanse Valencia.

Al sinds eind jaren 60 is Ford actief in het vlakbij de Franse grens gelegen Saarlouis. Daar begon in 1970 de massaproductie van de Escort en vanaf 1998 ging het er verder met de Focus. In het verleden werden ook de Orion, C-Max, Kuga en (kortstondig) de Fiesta er gebouwd. Tot op de dag van vandaag rolt de Ford Focus van de band in de Duitse fabriek. Een ontzettend belangrijke fabriek dus voor Ford, met bovendien een rijke historie. Toch komt er na dik 50 jaar een einde aan het Saarlouis-verhaal voor Ford. Automobilwoche meldt dat Saarlouis de strijd om toekomstige productie van elektrische Fords heeft verloren van de fabriek in het Spaanse Valencia.

Ford is op zoek naar de ideale locatie om vanaf 2025 meer puur elektrische modellen te gaan bouwen. In 2030 wil Ford immers in Europa enkel nog volledig elektrische modellen verkopen. Valencia wordt in dat kader vermoedelijk als betere locatie gezien. In gesprek met het Duitse medium SR verklaart een expert van Car Center Automotive Research dat Valencia betere papieren heeft, omdat Volkswagen er een accufabriek bouwt. Ford en Volkswagen werken al samen aan elektrische auto's. Zo is bijvoorbeeld de nieuwe Transit Custom (die ook volledig elektrisch beschikbaar wordt) verwant aan de nieuwe VW Transporter en komt er onder meer een nieuwe elektrische cross-over van Ford op Volkswagens MEB-basis.

In Valencia bouwt Ford momenteel de Kuga, Transit Connect en de S-Max. Die laatste gaat er binnenkort uit en ook de recent geschrapte Mondeo en Galaxy werden in Valencia gebouwd. Er komt ruimte genoeg dus. De fabriek in Valencia is sinds 1976 operationeel voor Ford en hier produceerde het tijdenlang enkele modellen die tegelijkertijd ook in Saarlouis werden gebouwd. De Escort (1981 tot 1998) en ook de Focus (1998-2011) liepen hier van de band. Verder bouwde Ford er de Fiesta, C-Max, Ka (voor Europa exclusief uit Valencia, StreetKa kwam uit Italië) en de Orion.

Nu Ford zich geheel uit Saarlouis terug lijkt te trekken ten gunste van Valencia, wachten er onzekere tijden voor de Duitse werknemers. Momenteel heeft Ford-Werke Saarlouis zo'n 4.600 werknemers, met daarbij nog eens dik 1.300 mensen die betrokken zijn bij toelevering. Ford komt volgens diverse Duitse media later op woensdag nog met een uitgebreidere verklaring.