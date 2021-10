Elektrische Fiat 500e - Wel en Wee

Ruim 60 jaar geleden was de Fiat 500 niets meer dan een charmant vormgegeven stadsauto, maar dat is tegenwoordig wel anders. Anno 2021 is de Fiat 500 een hippe hybride stadsauto, een cross-over, een MPV en zelfs een volledig elektrische auto. De elektrische 500e is inmiddels een klein jaar op de markt, AutoWeek vroeg de Nederlandse importeur hoe het die elektrische 500 tot op heden vergaat.

De 500-familie is groot. Heel groot. Fiat heeft in de vorm van de 500X een compacte cross-over in het aanbod en levert met de 500L zelfs een ware ruimtereus die doorspekt is met 500-DNA. De familie bestaat verder uit de bekendere reguliere 500, een inmiddels alleen met een hybride aandrijflijn beschikbare doorontwikkeling van de auto die de 500-bloedlijn in 2007 nieuw leven inblies. Naast die 500's Hybrid staat de 500e, een op eigen leest geschoeide volledig elektrische 500 die net als zijn hybride broertje diverse carrosserievarianten kent.

Sinds de marktintroductie van de elektrische Fiat 500e vorig jaar in november, zijn er in Nederland iets meer dan duizend exemplaren van verkocht. De elektrische 500e is niet alleen verkrijgbaar als Berlina, maar net als de 500 Hybrid ook als Cabrio. Dat is nog niet alles, de 500e kun je namelijk ook als 3+1 bestellen, met een aan de achterkant scharnierend achterportiertje. Het zal je niet verbazen dat de conventionele dichte versie, de Fiat 500e Berlina, het populairst is. Zo'n 60 procent van de verkochte Fiats 500e is een Berlina terwijl grofweg 30 procent van kopers voor de 500e Cabrio gaat. De resterende 10 procent komt dus voor rekening van de tegendraadse maar wel zo praktische Fiat 500e 3+1.

Basisversie: functie elders?

De Fiat 500e is beschikbaar met twee aandrijflijnen, al is de lichtste versie van het stel voorbehouden aan de absolute basisuitvoering van de 500E Berlina. Die dichte 500e is er namelijk als Action, een variant met een 24 kWh accu en een 95 pk elektromotor. Die variant is goed voor een bescheiden WLTP-bereik van 190 kilometer. Volgens de Nederlandse importeur is het aandeel van die motorversie in de 500e-verkoop welgeteld 0 procent.

De andere aandrijflijn van de Fiat 500e bestaat uit een 42 kWh accu en een 118 pk sterke elektromotor. Alle carrosserievarianten van de 500e zijn met deze aandrijflijn beschikbaar. Afhankelijk van de gekozen carrosserie en uitvoering ligt het WLTP bereik van de Fiat 500e met 42 kWh accu tussen de 298 kilometer en 321 kilometer. Wat uitvoeringen betreft valt er te kiezen uit de Passion, Business, Icon en de weelderig uitgedoste La Prima. In totaal is 40 procent van de verkochte Fiats 500e uitgevoerd als La Prima, waarbij mogelijk meespeelt dat de La Prima de eerste uitvoering was waarin je de 500e Berlina en 500e Cabrio kon bestellen. Met een aandeel van 30 procent in de totaalverkopen is de Icon-uitvoering na de La Prima het populairst, gevolgd door de Business (25 procent) en de Passion (5 procent).