Fiat 500e 3+1 heeft deurtje extra

Highlights

Fiat 500e-familie uitgebreid met 500e 3+1

500e 3+1 heeft extra portiertje aan passagierskant

Debuteert als La Prima

Komt ook als Passion en Icon

Vanafprijs €30.600

Fiat trok begin dit jaar het doek van de volledig nieuwe 500e, een compacte elektrische stadsrakker die net als de oudere 500 waarnaast het model in de showrooms staat, tot op de kleinste vezel is gelardeerd met retrodesign. De nieuwe elektrische Fiat 500e is er als reguliere driedeurs Berlina én als dakloze 500e Cabrio, maar er zit meer in het 500e-vat. Fiat presenteert namelijk de 500e 3+1, een elektrische 500 met een extra portiertje aan de passagierskant.

De Fiat 500e 3+1 wordt door de Italianen aangeprezen als een praktischer variant van de 500e Berlina, onder meer bedoeld voor jonge gezinnen. Het extra portiertje aan de bijrijderskant moet de instap naar achterin namelijk eenvoudiger maken. Met het korte portiertje is overigens iets bijzonders aan de hand. Wie de 500e 3+1 op deze foto's goed bekijkt, ziet namelijk ongetwijfeld dat een gewone portiergreep ontbreekt. Het achterportiertje laat zich dan ook enkel openen als de gewone deur aan de passagierskant is geopend. Het achterdeurtje opent vervolgens 'verkeerd' en laat zich daarmee classificeren als een ware suicide door. In een recent verleden was het de vorige generatie Mini Clubman die aan de passagierskant een vergelijkbaar extra portiertje had. De 500e 3+1 is verder niet langer dan de normale nieuwe 500e's en is dus ook 3,63 meter kort. Bepaald geen grote hatchback dus, maar de nieuwe 500e is wel bijna tien centimeter langer dan z'n oudere naamgenoot met (mild-hybrid) verbrandingsmotoren. De komst van het extra portiertje heeft een gewichtstoename van 30 kilo tot gevolg ten opzichte van de gewone elektrische 500's.

500e 3+1 La Prima

Net als de eerder gepresenteerde carrosserievarianten van de nieuwe 500e debuteert ook de 500e 3+1 als riant aangeklede en chic uitgevoerde La Prima. Die introductieversie is leverbaar in de kleuren Rose Gold, Glacier Blue en Onyx Black en heeft onder meer full-ledkoplampen, speciaal 17-inch lichtmetaal en diverse chroomkleurige accenten. De stoelen, het stuurwiel een een deel van het dashboard zijn bekleed met kunstleer. Meer verwennerij komt in de vorm van zesvoudig verstelbare voorstoelen en een 360-graden camera. Ook moet de 500e 3+1 La Prima dankzij een uitgebreid pakket veiligheidssystemen zichzelf op de snelweg zelfstandig tussen de lijntjes kunnen houden. Ook standaard: het 10,25-inch grote infotainmentsysteem en een inductielader voor je telefoon. Net als de gewone nieuwe elektrische 500e's komt ook de 500e 3+1 beschikbaar in de uitvoeringen Passion en Icon.

Prijs

De Fiat 500e 3+1 kost als introductieversie La Prima €37.900. Dat is natuurlijk niet de absolute vanafprijs van de Fiat 500e 3+1. Die ligt namelijk op €30.600. Voor dat bedrag krijg je de Passion-uitvoering die direct over de 118 pk en 220 Nm sterke elektromotor en het 42 kWh grote accupakket beschikt. Je moet er een elektrische actieradius van 320 kilometer mee kunnen halen. De meerprijs ten opzichte van de dichte driedeurs 500e ligt daarmee op € 2.000. De 500e Cabrio is €1.000 duurder. Een stap boven de Passion staat de €32.600 kostende Fiat 500e 3+1 Icon. Instapversie Action, met 95 pk sterke elektromotor en een 23,8 kWh groot accupakket, is voorbehouden aan de 500e Berlina, de reguliere driedeurs hatchback met vast dak.