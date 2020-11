Back to Basics: Fiat 500e

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Voor het eerst in 13 jaar heeft Fiat een volledig nieuwe 500 geïntroduceerd. De retrorakker is voorlopig alleen leverbaar als volledig elektrische 500e. Als 95 pk sterke 'Action' kost hij nèt geen 25 mille. Om tot een lagere vanafprijs te komen, heeft Fiat de accucapaciteit bijna gehalveerd. Is deze versie zijn geld waard, of loont het om door te sparen? In 'Back to Basics' zoekt AutoWeek het uit.

Fiat 500e 95 pk Action

€24.900

Eerder kwam de Renault Twingo Electric al voorbij in deze rubriek, die met zijn vanafprijs van €20.590 één van de goedkoopste nieuwe EV's is. Vooralsnog, want het heeft er alle schijn van dat de Dacia Spring Electric een nog lagere aanschafprijs krijgt. De Fiat 500e is naast de Twingo Electric geen prijspakker. Als Action is hij €4.310 duurder dan de Twingo Electric. Het verschil in vermogen en het accupakket is verwaarloosbaar. De Fiat 500e heeft 95 pk en een accucapaciteit van 23,8 kWh, tegenover 82 pk en 22 kWh voor de Twingo. Volgens de WLTP-methode moet de 500e Action op één acculading 180 kilometer ver kunnen komen. In de stad is dat meer dan voldoende, op langere ritten wordt het wel puzzelen met laden.

De 500e Action trekt in 9,5 seconden op naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid bedraagt 135 km/h. Fiat heeft ook een krachtiger aandrijflijn en een groter accupakket. Vanaf uitrustingsniveau 'Passion' heeft de 500e namelijk 118 pk en een accucapaciteit van maar liefst 42 kWh. Daarmee is een WLTP-actieradius van 320 kilometer mogelijk. Deze uitvoering kost €28.600, €3.700 meer dan de Action. Met die aanschafprijs komt de 500e al meer in het vaarwater van EV's als de Honda e en Mini Cooper SE. Net als bij deze twee auto's het geval is, ligt de nadruk bij de 500e namelijk veel meer op het design dan bij de wat meer functioneel ontworpen Twingo.

Minder chroom

Waar de duurdere versies van de 500e rijkelijk voorzien zijn van chromen accenten, ontbreken die op de Action. Met name het gemis van de chromen sierstrip op de lijn net boven de deurgrepen maakt dat de 500e in zijn basisuitvoering minder chic oogt dan de duurdere versies. De halogeen koplampen (wel met led-dagrijverlichting) en 15-inch stalen wielen versterken dat effect eens te meer. Mochten deze stalen wielen niet zo je ding zijn, dan kun je voor €450 16-inch lichtmetalen wielen bestellen. Ook in dat opzicht blijft de keuzemogelijkheid voor de Action beperkt: in de optielijst staat slechts één set wielen. Standaard is de 500e gespoten in de lakkleur 'Ice White'. Voor de andere drie beschikbare kleuren moet je betalen. 'Onyx Black' kost €500, terwijl de metallic lakken 'Earth Grey' en 'Mineral Grey' beide €700 moeten opbrengen. Meer kleuren zijn niet leverbaar op de Action.

Hoewel de 500e Action halogeen kijkers heeft, zijn de achterlichten standaard wel voorzien van ledtechniek. Standaard is een lichtsensor aanwezig, dus je hoeft de verlichting doorgaans niet zelf meer aan te zetten. Via de 'tankklep' rechtsachter laad je de 500e op. Standaard levert Fiat een 3 kW 'Mode 2'-laadkabel. Optioneel is voor €376 een 11 kW 'Mode 3'-laadkabel beschikbaar. Snelladen kan met de 500e Action tot een snelheid van 50 kW. In de duurdere Passion kan dat overigens tot een snelheid van 85 kW.

Grote rol voor smartphone

Binnenin de 500e Action is het vooral minimalisme en retrodesign dat de klok slaat. Het dashboard oogt zeer opgeruimd en er zijn weinig knopjes te bekennen. Voor het ontgrendelen heb je de sleutel nog wel nodig, maar starten kan zonder. Standaard krijg je viervoudig verstelbare stoffen stoelen en een donkergrijs glanzende sierlijst op het dashboard. Het tweespaaks stuurwiel is alleen in hoogte verstelbaar. Verder zal je de spiegels en de ramen niet met de hand hoeven te bedienen, want die zijn standaard elektrisch verstelbaar. Om het interieur in de zomer lekker koel te houden is airco eveneens inbegrepen. Recht voor de bestuurder zit een 7-inch TFT-kleurenscherm voor de essentiële informatie. Je smartphone is verantwoordelijk voor de infotainment. Op het dashboard zit een houder waarin je de smartphone kunt klikken om zo de muziek en de navigatie te kunnen regelen. Fiat levert desgewenst het Uconnect 5-systeem met 7-inch touchscreen voor €1.000.

Je hoeft niet bang te zijn dat je in slaap valt achter het stuur van de 500e Action. Standaard is Driver Attention Assist aanwezig, een systeem dat waarschuwt wanneer het denkt dat je toe bent aan een pauze. Voor het geval je toch iets of iemand over het hoofd hebt gezien, remt de Fiat dankzij het Automatic Emergency Braking System uit zichzelf. Mocht het dan toch fout gaan, dan kan de 500e met ECall 112 zelf de hulpdiensten oproepen. Parkeren zal je wel op eigen inzicht moeten doen, iets dat met een Fiat 500 over het algemeen niet als heel moeilijk wordt beschouwd. Mocht je toch behoefte hebben aan extra zekerheid, dan kun je voor €300 parkeersensoren achter bijbestellen.

Al met al heb je voor €24.900 met de Fiat 500e een leuk ogende EV die standaard in feite weinig tekort komt aan uitrusting. Zoals gezegd is de 500e Passion €3.700 duurder, maar daar krijg je dan ook een groter accupakket en meer vermogen voor terug. Bovendien zijn zaken als het UConnect-infotainmentsysteem en cruisecontrol dan al bij de prijs inbegrepen. Bestel je dat infotainmentsysteem los op de Action, dan bedraagt het prijsverschil tussen de twee varianten opeens nog maar €2.700. Boven de Passion zijn er nog twee uitrustingsvarianten van de 500e beschikbaar: de Icon en de La Prima. Die uitrustingsniveaus zitten nog beter in de spullen met onder meer een 10,25-inch touchscreen, automatische airco en in het geval van de La Prima een glazen panoramadak. In het geval van de La Prima kost de 500e alleen wel zomaar even €10.000 meer dan de basisversie.