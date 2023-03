De Dacia Spring is momenteel de minst dure elektrische personenauto die je kunt kopen. Niet alleen in Nederland zie je de kleine EV geregeld, ook elders in Europa doet Dacia goede zaken met de elektrische stadsrakker. Er zijn er inmiddels meer dan 100.000 van verkocht, zo meldt het merk trots.

Dacia stelde de elektrische Spring in oktober 2020 aan het Europese publiek voor, al zou het nog even duren voordat de auto daadwerkelijk op de markt verscheen. In maart 2021 werden de Nederlandse prijzen van de Dacia Spring bekend en vanaf dat moment stond de elektrische Dacia te boek als de minst dure elektrische auto van Nederland. Hij stond aanvankelijk namelijk vanaf nog geen 18 mile in de orderboeken. Inmiddels heeft de Dacia Spring overigens een vanafprijs van €21.750, maar nog altijd is de gestekkerde Dacia de voordeligste EV van ons land. In de zo'n twee jaar dat de auto nu te koop is, zijn er in Europa al 108.000 exemplaren van verkocht, meldt Dacia.

Van die ruim 100.000 Springs vonden er 48.900 vorig jaar een Europese eigenaar. In Nederland zijn er sinds de introductie van het model tot en met februari dit jaar 1.911 stuks van gekentekend. Daarvan werden er 221 in 2021 geleverd en 1.401 vorig jaar. Dit jaar staat de leveringsteller op 289 exemplaren. De Spring was er aanvankelijk alleen met een 45 pk en 125 Nm sterke elektromotor, maar sinds kort kun je de Spring ook als Extreme bestellen. Die heeft met 65 pk een kleine 45 procent meer vermogen en is in staat om in 13,7 seconden een snelheid van 100 km/h te bereiken. De 45 pk-smaak doet 19,1 seconden om de 100 km/h aan te tikken. Beide versies hebben een 26,8 kWh accu. De reguliere Spring komt daar 230 kilometer ver mee. De Spring Extreme komt met een actieradius van 220 kilometer iets minder ver met een volle accu.

Dacia geeft aan dat driekwart van alle geleverde Springs bij eene particuliere eigenaar terecht komt. Meer interessante Spring-weetjes: in Europa staat de Spring op de derde plek in de lijst van best verkochte EV's aan particulieren. Dacia geeft zelf aan dat de gemiddelde Spring-rijder dagelijks 31 kilometer aflegt en dat er gemiddeld 5,4 ritten per dag worden gemaakt. Daarbij rijden Spring-eigenaren gemiddeld 26 km/h, wat duidelijk aangeeft dat de auto vooral in de stad wordt ingezet. Voor 93 procent van de Spring-kopers is de elektrische Dacia hun eerste EV.

Overigens is de Dacia Spring een voor de Europese markt aangepaste versie van de elektrische variant van de Renault Kwid die in 2015 zijn publieksdebuut beleefde in India. Die Renault Kwid bestaat overigens in meer verschijningsvormen. Zo bestaat er in de vorm van de Dongfeng Nano Box zelfs een chiquer uitgevoerde zustermodel van en gaat het model het en der ook als Renault City K-ZE, Renault Kwid E-Tech Electric, Aelous EX1, T1, E1 en als e30 door het leven.