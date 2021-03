Prijzen elektrische Dacia Spring bekend

De Dacia Spring heeft in Nederland een vanafprijs van €17.890 en daarmee is het direct de goedkoopste reguliere elektrische personenauto van ons land. Die prijs is inclusief accu! Ter vergelijking: de Renault Twingo Electric heeft een prijs van €20.690. De elektrische Dacia Spring is vanaf 1 april te bestellen, de eerste exemplaren komen al in de herfst naar ons land.

Prijzen en uitvoeringen

De vanafprijs van €17.890 geldt voor de Dacia Spring in Comfort-uitvoering. Ondanks z'n vriendelijke prijs heeft deze instapper gewoon arico en een radio met bluetooth- en USB-aansluiting. De Dacia Spring is ook te krijgen als Comfort Plus. De Dacia Spring Comfort Plus kost €18.890. Deze versie heeft onder meer een 7-inch multimediasysteem dat Apple Carplay en Android Auto ondersteunt. Ook zijn parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera en het Orange Pack dat oranjekleurige accenten naar het in- en exterieur brengt standaard. Daarbij krijgt deze uitvoering standaard een reservewiel mee, bij de Comfort rekent Dacia daar een meerprijs van €145 voor.

Ook is er een op de zakelijke rijder gerichte Business-uitvoering. De Dacia Spring Business kost €17.990 en heeft de uitrusting van de Comfort, aangevuld met onder meer beschermlijsten op de dorpels, speciale vloermatten. Deze versie is vanaf de tweede helft van dit jaar te bestellen.

Dat is niet de enige versie van de Dacia Spring die later volgt. Dacia komt namelijk ook met de Spring Cargo, een bestelversie zonder achterbank die daardoor een laadruimte van 1.100 liter heeft. Het laadvermogen bedraagt 325 kilo. De kleine elektrische stadskoerier is begin volgend jaar beschikbaar.

Techniek

De Dacia Spring is een 3,73 meter korte elektrische hatchback die de Twingo in de lengte met 14 centimeter overtreft. De met cross-over-accenten doorspekte Spring heeft 300 liter aan bagageruimte. Elke Dacia Spring heeft een 44 pk en 125 Nm sterke elektromotor. In de bodem zit een 26,8 kWh grote accu, goed voor een actieradius van 225 WLTP-kilometers.

De topsnelheid bedraagt 125 km/h. Aan een 30 kW DC-lader is het pakket in minder dan een uur tot 80 procent van zijn kunnen vol te jagen. Aan een 7,4 kW Wallbox heb je 5 uur nodig om het pakket helemaal vol te krijgen. Prik je de Dacia Spring Electric in een 3,7 kW Wallbox, dan moet je 8,5 uur de tijd nemen om een lege batterij weer volledig op te laden. Geen wallbox? Geen probleem. Hang je de Spring Electric thuis aan het stopcontact, dan is het pakket in iets minder dan 14 uur weer volledig vol. Toch laadstress? Activeer tijdens het rijden dan de Eco-modus. Hiermee wordt het vermogen teruggeschroefd naar 31 pk en wordt de topsnelheid begrensd op 100 km/h.

De Dacia Spring Electric is standaard voorzien van zes airbags en heeft zaken als ABS, ESP en een automatisch noodremsysteem. De veiligheid van de Spring ligt dan ook op een hoger niveau dan die van de Renault Kwid, de kleine Renault waar de Spring in feite op is gebaseerd. De Dacia Spring is in feite dan ook de voor de Europese markt aangepaste versie van de Renault K-ZE die al even in China te koop

Hier lees je meer over de elektrische Dacia Spring.