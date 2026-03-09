Medio 2019 werd bekend dat het MG zou terugkeren naar Nederland. Het ooit Britse maar inmiddels al tijden Chinese MG introduceerde zich met de elektrische MG ZS op de Nederlandse markt. De MG ZS was 4,3 meter lang en was daarmee op papier een relatief interessant alternatief voor modellen als de destijds flink duurdere Hyundai Kona Electric en Kia Niro Electric. Voor €29.990 stapte je in een praktische EV met 143 pk en een 42,5-kWh (netto) accu die een WLTP-bereik van 263 kilometer mogelijk moest maken. Dat maakte de ZS niet tot een indrukwekkende auto, maar wel een interessant totaalpakket. Er gingen zo'n 7.000 MG's ZS EV op kenteken, waarvan maar liefst 2.180 exemplaren in zijn eerste volle verkoopjaar. Zo'n zes jaar later koop je al een gebruikte MG ZS EV voor zo'n €10.000.

Het exemplaar dat wij op het virtuele podium tillen en als voorbeeld aandragen voor wat een tweedehands MG ZS EV te bieden heeft, is met zijn vraagprijs van €11.345 iets duurder dan de goedkoopste MG ZS EV occasion die te koop staat. Ons voorbeeld is Laser Blue gespoten, is uit december 2019 en heeft een meer dan acceptabele 157.615 kilometer gereden. De State of Health (SoH) van de batterij is volgens de aanbieder nog 89% en dat lijkt ons voor het geld dat deze auto kost geen probleem. Het betreft hier de dikste uitvoering die MG destijds op het menu had: de Luxury. Al moeten we daarbij vermelden dat dat naast de Comfort ook de enige uitvoering was.

Je krijgt voor die dik 11 mille een glazen panoramadak dat open kan, met leer beklede elektrisch verstelbare én verwarmbare stoelen, keyless entry, een infotainmentsysteem met navigatie, adaptieve cruise control, 17-inch lichtmetalen wielen, Lane Assist en dodehoekdetectie. Meer dan prima, toch? Snelladen gaat met maximaal 50 kW. Wie voor betrekkelijk weinig een jonge elektrische auto zoekt en niet noodzakelijk het allerbeste, meest geavanceerde of flitsende nodig heeft, heeft hieraan simpelweg veel auto. Liever toch een MG ZS van voor het elektro-tijdperk? Bekijk dan dit fraaie groene exemplaar eens. Voor zo'n €8.000 is hij van jou!

MG ZS in Nederland

MG is al jaren niet meer wat het ooit is geweest. Het Chinese SAIC Motor heeft al zo'n twintig jaar de merkrechten van de voormalig Engelse sportautofabrikant in handen. Hoewel MG in de vorm van de Cyberster een (elektrische) open tweezitter verkoopt, bestaat zowel het Nederlandse als het internationale modellengamma voornamelijk uit hybride, plug-in hybride en elektrische SUV's en cross-overs. Niet alleen de merknaam MG staat voor iets heel anders dan vroeger, ook de modelnaam ZS is allang niet meer wat het ooit was. Een stuiptrekkend Brits MG verkocht de ZS tussen 2001 en 2005 als een opgedirkte Rover 45, op zijn beurt een gefacelifte Rover 400 die feitelijk weer een ver-roverde Honda Domani was. Inmiddels is de ZS alweer bijna tien jaar een compacte SUV. AutoWeek schreef er in 2016 voor het eerst over en nog voordat we wisten dat -ie naar Europa zou komen, penden we twee jaar later digitale tekst over een elektrische versie ervan.

Al in 2020 lanceerde MG een vernieuwde ZS. De opgewaardeerde MG ZS EV werd in 2021 aangekondigd. Vanaf dat moment was de elektrische ZS er met twee accu's. De kleinste had een capaciteit van 50,3 kWh, de grootste bood 70 kWh.

Inmiddels heeft de ZS EV in het leveringsgamma plaatsgemaakt voor de MG S5 EV. De modelnaam ZS bestaat nog, maar gebruikt MG nu alleen nog maar voor de hybride MG ZS Hybrid+.