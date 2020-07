Officieel: vernieuwde MG ZS

Begin juli kon AutoWeek al een uitgebreide set foto's van de vernieuwde MG ZS laten zien. Op basis van die door MG op zijn Chinese website gepubliceerde foto's konden we al enigszins duiden wat er voor de cross-over op de snijtafel is veranderd, maar nu is het MG zelf dat een boekje over de gefacelifte ZS opendoet.

Wie de vernieuwde MG vluchtig gadeslaat, ziet wellicht niet direct wat er op optisch vlak allemaal is veranderd. MG heeft echter de complete snuit van de 4,32 meter lange ZS vernieuwd. De cross-over heeft een nieuwe grille én volledig nieuwe koplampen die - ongeacht de gekozen versie - voorzien zijn van ledtechniek. Lager op de neus zit een volledig nieuwe voorbumper waarin ook aangepaste mistlampen zijn ondergebracht. Van opzij zal de vernieuwde MG ZS voornamelijk door de échte kenner van het origineel te onderscheiden zijn, MG zet immers twee nieuwe sets 17-inch grote lichtmetalen wielen op de leveringslijst. Aan de achterkant zijn de wijzigingen duidelijker, maar minder ingrijpend dan aan de voorzijde. De gefacelifte ZS heeft achterlichten met een nieuwe indeling én een vernieuwde bumper. De lakkleur Battersea Blue is nieuw en vervangt het huidige Laser Blue.

Ook in het interieur zijn er wijzigingen doorgevoerd. Het voorheen 8-inch grote en volledig in de middenconsole weggewerkte infotainmentscherm is vervangen door een 10,1-inch groot exemplaar dat net als voorheen onder de ventilatieroosters is geplaatst, maar nu optisch enigszins lijkt te zweven. De topversie krijgt daarnaast standaard een volledig digitaal instrumentarium. Her en der past MG de afwerking van de knoppen en schakelaars aan én de cross-over profiteert van de komst van een nieuwe middenarmsteun. MG spreekt verder van de toepassing van hoogwaardiger materiaal voor het binnenste van de ZS.

Het gaat hier vooralsnog om de gefacelifte ZS met benzinemotoren, versies die onder meet in China en in het Verenigd Koninkrijk, met 106 pk sterke 1.5, worden verkocht. De volledig elektrische ZS EV die in Nederland in grote getale op de weg is te zien, zal in een later stadium in ieder geval dezelfde optische wijzigingen ondergaan. De elektrische ZS EV kwam pas vorig jaar op de Nederlandse markt, en daardoor voelt het model nog vrij fris. De reguliere benzineversies werden echter al in 2016 aan de wereld voorgesteld. Later meer!