Elektrische Aiways U5: sneller laden, hogere prijs

In april schreven we al over een klein aantal aanpassingen die het Chinese Aiways op zijn elektrische SUV U5 doorvoert. De Aiways U5 was zelfs tegen bijbetaling niet met een driefasenlader te krijgen, maar heeft vanaf nu een 11 kW driefasenlader en die is nog standaard ook. Met de 11 kW-lader is het 63 kWh accupakket in 35 minuten van 20 tot 80 procent op te laden.

Daarnaast herziet Aiways de smaken waarin de U5 geleverd wordt. Hij was er voorheen als Standaard, Showroom en Premium en is nu alleen als XCite en als Prima. De XCite kost €40.950, de Prima wisselt vanaf €44.850 van eigenaar. Je herkent de subtiel vernieuwde Aiways U5 overigens aan de antenne, of eerder aan het ontbreken van een zichtbaar exemplaar op het dak. Daarnaast levert Aiways de U5 in een nieuwe grijze lakkleur. De U5 blijft niet de enige elektrische SUV van Aiways, op termijn voegt het merk in Europa namelijk ook de U6 - een SUV met een sterk aflopende daklijn - aan zijn leveringsgamma toe.