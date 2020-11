Aiways U5 officieel leverbaar in Nederland

De Chinese Aiways U5, een elektrische SUV, is vanaf nu ook in Nederland leverbaar. De prijslijst staat live, bestellen kan en de eerste exemplaren moeten zelfs nog dit jaar worden afgeleverd.

Nederland is hiermee na Duitsland het tweede Europese land waar de Aiways U5 leverbaar wordt. Net als die andere Chinese EV, de MG ZS, verschijnt de Aiways in principe in twee uitvoeringen, Standard en Premium. De Standard beschikt onder meer over ledverlichting rondom, climatecontrol met twee zones en een 12,3-inch touchscreen, elektrisch verstelbare stoelen, de nodige rijhulpjes en keyless entry. Deze versie kost € 39.950.

De Premium kost € 43.950. Voor dat geld krijg je onder meer grotere wielen, keuze uit meer kleuren en een panoramadak. Lederen bekleding is standaard, net als stoelverwarming en een voetsensor voor de achterklep.

De auto’s die nog dit jaar leverbaar zijn, worden door Aiways aangeduid als de ‘Showroom’. Dit lijkt te gaan om demo’s, auto’s met maximaal 3.000 km op de klok. De ‘Showroom’ zit qua uitrusting min of meer tussen de Standard en de Premium in. Hij beschikt bijvoorbeeld wel over 19-inch-lichtmetaal, maar niet over het panoramadak. Een Aiways U5 Showroom kost € 41.850.

De aandrijflijn is in alle gevallen gelijk. Dat betekent een vermogen van 150 kW ofwel 204 pk, een waarde die we bijvoorbeeld ook zien bij de dikste versie van de Hyundai Kona Electric. Het accupakket heeft ook een vergelijkbare capaciteit, met 63 kWh. Daarmee komt de U5 410 of 400 km ver, afhankelijk van de wielmaat.

Distributie

De distributie van de Aiways U5 verloopt via een speciaal daartoe opgerichte tak met de voor de hand liggende naam Aiways Distributie Nederland. Vooralsnog zijn er vestigingen in Breukelen en Kudelstaart. De naam van de gekozen servicepartner wordt in een later stadium bekendgemaakt.

De Aiways U5 is flink aan de maat. Met een lengte van 4,68 is hij bijvoorbeeld langer dan de eveneens elektrische Skoda Enyaq iV. De auto is 1,87 meter breed en 1,70 meter hoog, bij een wielbasis van 2,80 meter. De nieuwe Chinees heeft een bagageruimte van 432 liter, die kan worden vergroot tot 1.555 liter als alles wordt platgegooid. In het voorjaar konden we al even op pad met de U5, de video vind je hier.