Einde verhaal voor Volkswagen Golf met verbrandingsmotor

Hoe de toekomst van de Volkswagen Golf eruitziet nu het merk al enkele jaren de elektrische ID3 verkoopt, was lang onzeker. Even leek Wolfsburg zelfs nog geen besluit te hebben genomen over het voortbestaan van de Golf, al bevestigde topman Thomas Schäfer in november vorig jaar dat de Golf naast de ID3 gewoon bestaansrecht heeft en dus een opvolger krijgt. De modelnaam Golf leeft in de toekomst voort, maar wordt mogelijk aan het ID-label gehangen.

Tegen het Duitse Automobilwoche zegt Schäfer dat de Volkswagen Golf in 2024 een vrij grondige facelift krijgt. Zeer waarschijnlijk heeft de topman het over de komst van een gefacelifte Golf VIII. Volgens Schäfer kan de Golf het na die vernieuwingsronde tot het eind van dit decennium uitzingen. "Daarna zullen we kijken hoe het segment zich ontwikkelt. Als de ontwikkelingen in de wereld omstreeks 2026 of 2027 opeens heel anders zijn dan we nu denken, zou er zomaar gewoon een nieuwe Golf kunnen komen." Daarmee heeft Schäfer het waarschijnlijk over de komst van een niet-elektrische Golf. Maar dat die komt, lijkt dus onwaarschijnlijk. Volkswagen gaf eerder aan dat het vanaf 2033 in Europa nog enkel elektrische personenauto's verkoopt.

Wanneer Volkswagen van de Golf definitief een volledig elektrisch model maakt? Volgens topman Schäfer op zijn vroegst in 2028 als het nieuwe SSP-platform klaar is voor gebruik. De Golf-aanduiding verdwijnt in ieder geval niet, zo herhaalt Schäfer. "Het mag duidelijk zijn dat we iconische namen als Golf, Tiguan en GTI niet opgeven maar dat we ze overhevelen naar de elektrische wereld."

Sinds 1983 heeft Volkswagen in Nederland verspreid over acht generaties bijna 682.000 exemplaren van de Golf verkocht. Daarmee is het met afstand de best verkochte modellijn van Volkswagen in ons land. Op plek twee vinden we - geteld vanaf 1983 - immers de Polo met 396.427 geleverde exemplaren.